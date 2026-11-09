    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bùi Công Nam: 'Tôi vẫn còn ngây ngô'

    Bùi Công Nam: 'Tôi vẫn còn ngây ngô'

    Ngọc Ánh
    Ngọc Ánh
    Trong MV Ngoài dự tính, Bùi Công Nam mang đến một màu sắc khác so với hình ảnh gần gũi, hài hước quen thuộc. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài có phần bất cần, nam ca sĩ thừa nhận mình có một mặt nội tâm rất khác khi bước vào tình yêu.

    Ngoài dự tính là ca khúc được Bùi Công Nam thực hiện trong hoàn cảnh không nằm trong kế hoạch ban đầu. Từ ý tưởng âm nhạc đến sản phẩm hoàn chỉnh, bài hát mang tinh thần tự nhiên, không đặt nặng việc phải tạo ra một bản hit hay đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Với nam ca sĩ, đôi khi những sản phẩm đến một cách bất ngờ lại mở ra cơ hội để anh khám phá thêm những khía cạnh khác trong âm nhạc.

    Trong MV, Bùi Công Nam xuất hiện với diện mạo có phần phong trần, bụi bặm. Hình ảnh này tạo cảm giác khác biệt so với vẻ hài hước, gần gũi mà khán giả thường thấy ở anh. Dẫu vậy, nam ca sĩ không muốn đóng khung bản thân trong một hình tượng nhất định. Anh cho rằng người nghệ sĩ cần có không gian để thử nghiệm, làm mới mình, thay vì luôn phải lặp lại những gì từng được khán giả đón nhận.

    Bùi Công Nam: 'Ở ngoài chẳng ngán ai, về nhà lại ngán một người' - Ảnh 1.

    Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam tích cực làm mới hình ảnh, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên con đường ca hát

    ẢNH: NVCC

    Đáng chú ý, khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bùi Công Nam tiết lộ sự đối lập giữa hình ảnh bên ngoài và con người trong đời sống riêng. Nếu trên sân khấu hay trong công việc, anh có thể thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ thì khi yêu, nam ca sĩ lại có những lúc nhường nhịn và dè dặt hơn. Câu nói “Ở ngoài chẳng ngán ai, về nhà lại ngán một người” vì thế mang đến một góc nhìn hài hước nhưng cũng gần gũi về nét tính cách này. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng dẫu âm nhạc có chuyển biến từ những rung động ngây ngô thời Chí Phèo sang các góc nhìn sâu sắc hơn ở Katina hay I Love You, bản thân anh vẫn mang theo những nét ngây ngô, mong manh và vụn về cố hữu. Sự thay đổi trong hành trình nghệ thuật không biến anh thành một người khác hoàn toàn, mà là sự nâng cấp từ chính con người trước đó. 

    Bùi Công Nam từng bước khẳng định vị trí ở vai trò ca sĩ biểu diễn 

    Bên cạnh câu chuyện tình yêu, Bùi Công Nam cũng chia sẻ quan điểm về thành công trong âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động, anh không xem việc liên tục tạo ra những ca khúc gây sốt là áp lực lớn nhất. Thay vào đó, điều quan trọng là tìm được cảm hứng sáng tác và giữ được sự chân thành trong từng sản phẩm. Những giải thưởng hay sự chú ý của khán giả là động lực đáng quý, nhưng không phải thước đo duy nhất để anh quyết định hướng đi.

    Không chỉ ghi dấu ấn là một "hit-maker" mát tay, Bùi Công Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh và vị thế vững chắc ở vai trò ca sĩ biểu diễn qua nguồn năng lượng mộc mạc, chân thành trên sân khấu. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn dành sự quan tâm cho thể thao và các hoạt động giúp cân bằng cuộc sống. Anh cũng ấp ủ những dự án âm nhạc có quy mô và tính kết nối dài hơi hơn, thay vì chỉ tập trung vào từng sản phẩm đơn lẻ.

    Tin liên quan

    Hồ Văn Cường: 'Tôi không phù hợp với đồ hiệu'

    Hồ Văn Cường: 'Tôi không phù hợp với đồ hiệu'

    Trong buổi trò chuyện với MC Minh Thái tại Báo Thanh Niên, Hồ Văn Cường chia sẻ anh cảm thấy thoải mái hơn khi xuất hiện với trang phục lịch sự, giản dị thay vì diện các món đồ hiệu đắt tiền. Dù khá thích hàng hiệu, nam ca sĩ vẫn nghĩ rằng phong cách này chưa thực sự phù hợp với mình.

    Khám phá thêm chủ đề

    Bùi Công Nam Ngoài dự tính Anh trai vượt ngàn chông gai MV

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận