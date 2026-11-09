Bùi Công Nam: 'Tôi vẫn còn ngây ngô'

Ngoài dự tính là ca khúc được Bùi Công Nam thực hiện trong hoàn cảnh không nằm trong kế hoạch ban đầu. Từ ý tưởng âm nhạc đến sản phẩm hoàn chỉnh, bài hát mang tinh thần tự nhiên, không đặt nặng việc phải tạo ra một bản hit hay đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Với nam ca sĩ, đôi khi những sản phẩm đến một cách bất ngờ lại mở ra cơ hội để anh khám phá thêm những khía cạnh khác trong âm nhạc.

Trong MV, Bùi Công Nam xuất hiện với diện mạo có phần phong trần, bụi bặm. Hình ảnh này tạo cảm giác khác biệt so với vẻ hài hước, gần gũi mà khán giả thường thấy ở anh. Dẫu vậy, nam ca sĩ không muốn đóng khung bản thân trong một hình tượng nhất định. Anh cho rằng người nghệ sĩ cần có không gian để thử nghiệm, làm mới mình, thay vì luôn phải lặp lại những gì từng được khán giả đón nhận.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam tích cực làm mới hình ảnh, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên con đường ca hát ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bùi Công Nam tiết lộ sự đối lập giữa hình ảnh bên ngoài và con người trong đời sống riêng. Nếu trên sân khấu hay trong công việc, anh có thể thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ thì khi yêu, nam ca sĩ lại có những lúc nhường nhịn và dè dặt hơn. Câu nói “Ở ngoài chẳng ngán ai, về nhà lại ngán một người” vì thế mang đến một góc nhìn hài hước nhưng cũng gần gũi về nét tính cách này. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng dẫu âm nhạc có chuyển biến từ những rung động ngây ngô thời Chí Phèo sang các góc nhìn sâu sắc hơn ở Katina hay I Love You, bản thân anh vẫn mang theo những nét ngây ngô, mong manh và vụn về cố hữu. Sự thay đổi trong hành trình nghệ thuật không biến anh thành một người khác hoàn toàn, mà là sự nâng cấp từ chính con người trước đó.

Bùi Công Nam từng bước khẳng định vị trí ở vai trò ca sĩ biểu diễn

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, Bùi Công Nam cũng chia sẻ quan điểm về thành công trong âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động, anh không xem việc liên tục tạo ra những ca khúc gây sốt là áp lực lớn nhất. Thay vào đó, điều quan trọng là tìm được cảm hứng sáng tác và giữ được sự chân thành trong từng sản phẩm. Những giải thưởng hay sự chú ý của khán giả là động lực đáng quý, nhưng không phải thước đo duy nhất để anh quyết định hướng đi.

Không chỉ ghi dấu ấn là một "hit-maker" mát tay, Bùi Công Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh và vị thế vững chắc ở vai trò ca sĩ biểu diễn qua nguồn năng lượng mộc mạc, chân thành trên sân khấu. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn dành sự quan tâm cho thể thao và các hoạt động giúp cân bằng cuộc sống. Anh cũng ấp ủ những dự án âm nhạc có quy mô và tính kết nối dài hơi hơn, thay vì chỉ tập trung vào từng sản phẩm đơn lẻ.