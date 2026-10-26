Bùi Trường Linh vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngày 25.10, TC Candler tiếp tục cập nhật danh sách đề cử bảng xếp hạng thường niên ‘The 100 Most Handsome Faces of 2026’ (100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026), trong đó có ca sĩ Bùi Trường Linh. Trong hình ảnh do TC Candler đăng tải, anh được giới thiệu với vai trò ca sĩ và người mẫu. Đây là lần đầu tiên giọng ca Yêu người có ước mơ nhận đề cử tại danh sách này.

Trong đợt đề cử lần này, ca sĩ Bùi Trường Linh sánh vai cùng các nghệ sĩ quốc tế như Suga của nhóm nhạc BTS, diễn viên Tom Rhys Harries từ Anh, diễn viên Tyriq Withers từ Mỹ và Joseph Zada từ Úc. Trước đó, nhiều nam nghệ sĩ Việt khác cũng đã xuất hiện trong danh sách đề cử như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Quang Hùng MasterD, Jsol, Captain Boy, Hoàng Dũng và Wren Evans...

Bùi Trường Linh từng ghi dấu ấn khi giành á quân Anh trai 'say hi' Ảnh: NVCC

Bùi Trường Linh ở tuổi 27

Bùi Trường Linh sinh năm 1999 ở Hà Nội. Ngay từ năm 8 tuổi, anh đã thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP.HCM chuyên ngành Thanh nhạc. Khi hoạt động showbiz, anh sở hữu cho mình nhiều bản hit Đường tôi chở em về (71 triệu lượt xem), Yêu người có ước mơ (32 triệu lượt xem), Dù cho mai về sau (29 triệu lượt xem)...

Đặc biệt, ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do anh sáng tác từng vinh dự được lựa chọn trình diễn ở Quảng trường Ba Đình vào dịp 2.9.2025. Đây được coi là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, và cũng là sự khẳng định cho khả năng sáng tác của anh.

Năm 2025, ca sĩ Bùi Trường Linh tiếp tục hành trình nâng cấp bản thân khi tham gia Anh trai "say hi", giành được vị trí á quân. Năm 2026, Bùi Trường Linh tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình với chương trình Tinh hà "say hi", được gọi tên trong top 5 của chương trình (cùng với Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB và Captain Boy).

Được biết, năm 2026 cũng là năm thứ 10 trên con đường theo đuổi nghệ thuật của Bùi Trường Linh. Việc được TC Candler đưa vào danh sách đề cử năm 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm từ phía những khán giả của nam ca sĩ.