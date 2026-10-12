Bùi Tuấn Ngọc: Mang tiếng hát đi xa, mang yêu thương ở lại

Tiếng hát của người lính và niềm tự hào tuổi trẻ

Được góp giọng tại Đại nhạc hội thanh niên 2026 là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc (26 tuổi, quê Quảng Ninh), ca sĩ đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Thanh niên Việt, góp phần truyền tải tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước ẢNH: TUẤN MINH

Với ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc, niềm vui khi đứng trên sân khấu càng ý nghĩa hơn khi anh vừa được vinh danh là một trong 15 gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Được biểu diễn trong chương trình dành cho tuổi trẻ, giữa những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, Tuấn Ngọc có dịp nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Từ một người con vùng mỏ say mê ca hát, anh trưởng thành trong môi trường quân đội, được mang tiếng hát đến nhiều vùng miền của Tổ quốc và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Với Tuấn Ngọc, mỗi lần đứng trên sân khấu là một cơ hội để truyền tải những thông điệp tích cực. Anh đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho các ca khúc về người lính, tình yêu quê hương và lý tưởng sống của thanh niên.

Một trong những sáng tác ghi dấu ấn của nam ca sĩ là Áo xanh gọi tương lai, tác phẩm đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ca khúc được hình thành từ những trải nghiệm của anh trong các hoạt động thanh niên. Qua những chuyến công tác, những cuộc gặp gỡ đoàn viên và các chương trình hướng về cộng đồng, Tuấn Ngọc có thêm chất liệu để viết về sức trẻ, tinh thần tình nguyện và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Anh cho rằng, âm nhạc dành cho thanh niên cần mang hơi thở cuộc sống, phản ánh những việc làm cụ thể và khơi gợi trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Bởi vậy, được tham gia Đại nhạc hội thanh niên 2026 mang đến cho Tuấn Ngọc niềm tự hào riêng. Đây cũng là dịp để anh tiếp tục theo đuổi mong muốn đưa những ca khúc về tuổi trẻ đến gần hơn với công chúng.

Từ vùng mỏ Quảng Ninh đến những sân khấu của người lính

Năm nay 26 tuổi, Bùi Tuấn Ngọc lớn lên trong gia đình có bố là bộ đội biên phòng, mẹ là công nhân mỏ. Những câu chuyện về cuộc sống quân ngũ của bố và tinh thần lao động bền bỉ của mẹ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ, lối sống của anh từ nhỏ.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc tự hào khi được tham gia Đại nhạc hội Thanh Niên 2026 ẢNH: THANH NIÊN

Nếu người bố giúp anh hiểu về kỷ luật, trách nhiệm và sự hy sinh của người lính, thì người mẹ lại truyền cho anh tình yêu vùng mỏ cùng truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của công nhân ngành than.

Những giá trị ấy theo Tuấn Ngọc trong quá trình học tập tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội và sau này khi về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Môi trường nghệ thuật quân đội mang đến cho anh cơ hội biểu diễn tại nhiều chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Bên cạnh những sân khấu được đầu tư công phu, anh còn tham gia các chuyến biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở nhiều địa phương.

Qua mỗi chuyến đi, Tuấn Ngọc có thêm những trải nghiệm về cuộc sống của người lính và người dân ở các vùng miền. Những cuộc gặp gỡ, câu chuyện đời thường trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tác của anh.

Nam ca sĩ tâm sự, với một nghệ sĩ trong quân đội, hoàn thành tốt một tiết mục mới chỉ là yêu cầu về chuyên môn. Điều quan trọng hơn là tiếng hát có thể động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, mang đến niềm vui cho người dân và góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tình yêu quê hương cũng được anh gửi gắm trong ca khúc Ai về quê hương tôi Quảng Ninh. Với Tuấn Ngọc, vùng đất nơi mình sinh ra luôn hiện diện trong ký ức, từ hình ảnh người thợ mỏ đến những giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh.

Dù công tác xa quê, anh vẫn mong muốn thông qua âm nhạc giới thiệu vẻ đẹp và truyền thống của vùng mỏ đến đông đảo khán giả.

Mang âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Hành trình nghệ thuật của Bùi Tuấn Ngọc còn được mở rộng qua các chương trình giao lưu thanh niên, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân tại Cuba, Maroc, Hungary, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ…

Đến mỗi quốc gia, nam ca sĩ có dịp tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa, lịch sử và đời sống của người dân nước bạn. Những trải nghiệm ấy giúp anh có thêm góc nhìn về vai trò của âm nhạc trong việc kết nối con người.

Bùi Tuấn Ngọc trên sân khấu cùng ca sĩ Hòa Minzy ẢNH: NVCC

"Văn hóa có một sức mạnh rất đặc biệt trong việc kéo con người lại gần nhau. Đôi khi, một bài hát của nước bạn được mình thể hiện bằng sự trân trọng, hay một ca khúc Việt Nam được cất lên trên sân khấu quốc tế chính là cách tốt nhất để mở đầu những câu chuyện về lịch sử, về tâm hồn con người Việt Nam", Tuấn Ngọc chia sẻ.

Trong những chuyến công tác nước ngoài, Lào là một trong những quốc gia để lại cho anh nhiều tình cảm. Qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ thanh niên và nghệ sĩ nước bạn, anh cảm nhận sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Tuấn Ngọc có thêm cơ hội tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần kết nối thế hệ trẻ hai nước.

Anh nhìn nhận âm nhạc và hoạt động đối ngoại có sự gắn bó tự nhiên. Những chương trình giao lưu tạo điều kiện để con người gặp gỡ, còn âm nhạc giúp những cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi hơn.

Với nam ca sĩ trẻ, được hát những ca khúc Việt Nam trên sân khấu quốc tế còn là niềm tự hào khi có thể giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất người lính đến với bạn bè thế giới.

Sống đẹp từ những việc làm bình dị

Năm 2026, Bùi Tuấn Ngọc được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn là một trong 15 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc nhận danh hiệu là gương mặt thanh niên sống đẹp 2026 đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ẢNH: NVCC

Giải thưởng được trao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), ghi nhận những người trẻ có đóng góp tích cực trong công việc và đời sống xã hội.

Với Tuấn Ngọc, đây là niềm vinh dự, đồng thời là động lực để anh tiếp tục hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn.

"Là một nghệ sĩ nhưng cũng là chiến sĩ, đồng thời là một cán bộ Đoàn, tôi quan niệm rằng sống đẹp không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta sống, làm việc, đối xử với mọi người và trách nhiệm với cộng đồng", anh bày tỏ.

Quan niệm ấy cũng là cách Tuấn Ngọc lựa chọn để theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh mong muốn mỗi tác phẩm mình sáng tác, mỗi chương trình biểu diễn mình tham gia đều mang đến những giá trị tích cực cho khán giả.

Đặc biệt, nam ca sĩ muốn tiếp tục đến với những đơn vị bộ đội, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi các chương trình nghệ thuật có thể trở thành nguồn động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Song song với hoạt động biểu diễn, anh dự định tiếp tục sáng tác những ca khúc về quê hương, đất nước, người lính và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

"Qua từng khuông nhạc, nốt nhạc, tôi mong muốn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình đồng chí, đồng đội và những giá trị nhân văn. Tôi cũng mong rằng tiếng hát của mình có thể trở thành một nhịp cầu văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế", Tuấn Ngọc chia sẻ.

Với người nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ vùng mỏ Quảng Ninh, được biểu diễn tại Đại nhạc hội thanh niên 2026 và đón nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là những dấu mốc đáng nhớ. Phía trước anh vẫn là những chuyến công tác, những sân khấu mới và những ca khúc đang chờ được viết tiếp.

"Với tôi, được đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc, nhưng được dùng tiếng hát của mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống mới là ý nghĩa lớn nhất của người nghệ sĩ, chiến sĩ", đại úy Bùi Tuấn Ngọc bày tỏ.