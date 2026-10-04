Bún bò Huế đoạt giải thưởng cosplay ở Lễ hội Văn hóa thế giới

Hình tượng bún bò Huế được tôn vinh trong hạng mục Toàn diện của chương trình nghệ thuật Cultural Cosplay - Giao lưu văn hóa quốc tế, tại Lễ hội Văn hóa thế giới (diễn ra ngày 3.10 ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội). Ban tổ chức cho biết tác giả Tạ Thu Hà với sáng tạo cosplay bún bò Huế đã chứng minh văn hóa bản địa hoàn toàn có thể tỏa sáng qua lăng kính cosplay hiện đại.

Cosplay với hình tượng bún bò Huế ẢNH: BTC

Cosplay vào lễ hội lớn

Nhiều bộ cosplay mang ý nghĩa văn hóa khác cũng được tôn vinh. Trong đó, cosplayer Minh Hiếu được giải ở hạng mục Tạo hình, với màn nhập vai công phu nhân vật ZhongLi (từ tựa game toàn cầu Genshin Impact - Trung Quốc). Hạng mục Trình diễn xướng tên cosplayer Trương Thanh Hà qua phần thể hiện biểu tượng văn hóa đại chúng Nhật Bản Thủy thủ mặt trăng. Hạng mục Sắc Việt lại ghi danh trình diễn các trang phục số hóa từ game Au Mobile bước ra đời thực.

Hình ảnh quen thuộc Thủy thủ mặt trăng ẢNH: BTC

Bà Dương Huyền Vân, Giám đốc Trung tâm game chi nhánh miền Nam VTC mobile, cho biết hiện nay tuy vẫn có một số tổ chức đứng ra tổ chức các cuộc thi cosplay, song chưa có cuộc thi chính thống và mang tầm quốc gia. Chính vì thế, việc có một buổi biểu diễn cosplay trong một lễ hội lớn như Lễ hội Văn hóa thế giới là một tôn vinh văn hóa cosplay, cũng là một điểm nhấn thu hút giới trẻ của lễ hội.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật - Biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc và TS Chu Tiến Đạt. Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC trao giải thưởng cho bộ trang phục lấy cảm hứng bún bò Nam bộ ẢNH: BTC

Điều đáng nói, nhiều nhân vật được cosplay đã là những biểu tượng văn hóa, chẳng hạn Thủy thủ mặt trăng. Đó cũng có thể là một IP văn hóa - điều quan trọng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa.

Cosplay với trang phục dân tộc Việt Nam ẢNH: BTC

Theo bà Huyền Vân, khi phát triển các game, đơn vị của bà luôn có yêu cầu khi kết nối với đối tác là sử dụng các yếu tố văn hóa Việt Nam. "Gần như mọi game của VTC làm, yêu cầu đầu tiên khi kết nối với đối tác, chúng muốn dùng trang phục áo dài. Đó là cách thức đang đưa dần văn hóa của mình vào game", bà Huyền Vân cho biết.

Theo ban tổ chức, trên bình diện toàn cầu, cosplay (Costume Play - nghệ thuật hóa thân) đã vượt ra khỏi giới hạn của một sở thích cá nhân để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng và một nền công nghiệp tỉ đô. Giới trẻ Việt Nam cũng đang thích thú với sân chơi này, có nhiều biến hóa chất liệu văn hóa mang đậm dấu ấn cá nhân.