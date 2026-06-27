Bún rạm Phù Mỹ ở TP.HCM: 3 lần đổi mặt bằng, khách xứ Nẫu vẫn tìm vào hẻm

Hương vị bún tôm, bún rạm Phù Mỹ vùng đất võ Bình Định (nay là Gia Lai) từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước, khiến nhiều thực khách có dịp ăn một lần thì nhớ hoài.

Bạn đã ăn bún rạm Phù Mỹ nổi tiếng vùng đất võ chưa? ẢNH: B.C

Mang công thức bún tôm, bún rạm nổi tiếng của mẹ từ quê lên thành phố

Nằm sâu trong con hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung (Q.Bình Thạnh cũ), quán "bún tôm rạm Mỹ Hạnh" trong 2 khung giờ bán quen thuộc là 7 giờ - 13 giờ 30 phút, 16 giờ 30 phút - 21 giờ, vẫn đều đặn đón khách quen tìm tới thưởng thức món ăn đặc sản Phù Mỹ ở TP.HCM này.

Quán ăn gia đình ấm áp trong căn nhà nhỏ xinh, chỉ vỏn vẹn cái bàn và vài cái ghế, nhưng mang tới cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc đến lạ. Trong quầy bếp mở, nổi bật với tấm bảng có những dòng chữ viết tay nắn nót, kể về quy trình chế biến món ăn ở quán, anh Lâm Vinh (32 tuổi) là chủ quán cùng một người phụ việc tất bật chuẩn bị món, không để khách chờ lâu.

Vì số lượng bàn ăn tại chỗ khá ít, quán chủ yếu chỉ nhận khách quen, trong khi đó, đa phần quán bán mang đi để thuận tiện cho thực khách.

Anh chủ người xứ Nẫu niềm nở tiếp chuyện, kể cho tôi nghe về nguồn gốc của món bún tôm, bún rạm Phù Mỹ này, rằng bún tôm và bún rạm là 2 đặc sản nức tiếng có nguồn gốc từ H.Phù Mỹ, Bình Định cũ. Món ăn gắn liền với vùng đầm Trà Ổ trù phú, nơi giao thoa giữa nguồn nước lợ tạo nên hệ thủy sản phong phú, đặc biệt là tôm đất tươi và rạm đồng.

Quán bún tôm, bún rạm của anh Vinh nằm trong con hẻm ở nhỏ ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Cha mẹ anh Vinh, vốn là người gốc Phù Mỹ. Năm 2006, sau khi trải qua nhiều nghề, mẹ anh là bà Lâm Thị Mỹ Hạnh quyết định mở quán bún tôm, bún rạm ở Quy Nhơn để mưu sinh, bởi cách nấu món đặc sản này đã quá đỗi quen thuộc với bà. Là một trong những quán tiên phong bán món ăn này ở Quy Nhơn, nay, quán đã nổi tiếng, được nhiều người địa phương và du khách biết tới.

Tuổi thơ của anh Vinh lớn lên gắn với hương vị món bún tôm, bún rạm quê hương với công thức nấu của mẹ. "Tôi vẫn nhớ những ngày tuổi thơ, cha mẹ cho tiền ăn sáng, tôi quyết định chỉ ăn món bún rạm, bún tôm mẹ nấu, để dành tiền để mua những món đồ mình thích", cứ như vậy, hương vị món ăn này đã trở thành một phần ký ức khó phai trong trí nhớ của anh.

Lớn lên, rời quê, anh Vinh vào TP.HCM học tập, lập thân lập nghiệp. Cũng trải qua nhiều công việc, năm 2020, khi đang làm chăm sóc khách hàng cho đơn vị thiết kế nội thất, anh quyết định mở quán bún tôm, bún rạm ở TP.HCM với công thức của mẹ.

Không gian của quán với những bức ảnh treo tường nhắc nhớ nhiều kỷ niệm của anh chủ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nguồn gốc bún tôm, bún rạm Phù Mỹ Bún rạm có nguồn gốc từ đầm Trà Ổ, thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định cũ (nay là Gia Lai). Đây là một món ăn dân dã gắn liền với văn hóa ẩm thực miền Trung, sau này trở thành đặc sản nổi tiếng tại Quy Nhơn. Theo người dân địa phương, linh hồn của món bún rạm chính là phần rạm. Rạm là loài giáp xác sống ở đầm nước lợ, vỏ cứng nhưng thịt rất ngọt và giàu dinh dưỡng. Rạm được rửa sạch, xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt rồi nấu chín tạo thành phần nước lèo thanh ngọt tự nhiên, đậm đà. Nước rạm được để nóng hổi, ăn kèm với rau sống, bánh tráng nướng và sợi bún tươi làm tại chỗ, tạo nên món bún rạm trứ danh. Trong khi đó, linh hồn của món bún tôm chính là những con tôm tươi, sinh sản tự nhiên, được đánh bắt trực tiếp từ đầm Trà Ổ vùng Phù Mỹ. Bún được làm sợi nhỏ, mềm, kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ tôm giã nhuyễn xào chín tới, ăn kèm một chút bánh tráng nướng, rau sống và nước mắm đặc trưng của xứ Nẫu. Theo người dân truyền miệng, bún tôm cũng chính là khởi nguồn của món bún quậy Phú Quốc nổi tiếng sau này, khi được ngư dân mang theo và biến tấu lại.

6 năm, 3 lần đổi mặt bằng, từ mặt tiền vào hẻm nhỏ

"Vì sao anh quyết định mở quán ăn bán đặc sản quê nhà của mình ở TP.HCM?", nghe tôi hỏi, anh chủ cười hiền, nói rằng mục tiêu của anh ở quán ăn tâm huyết này không phải vì tiền.

Phần, vì anh mong muốn tìm những người đồng điệu, dành tình yêu cho món bún tôm, bún rạm, để giải đáp tò mò: "Liệu rằng ở TP.HCM, thực khách sẽ cảm nhận ra sao về đặc sản quê mình?". Phần, mình anh cũng mong muốn được giới thiệu món ăn mang hồn đất, vị quê và bản sắc của người xứ Nẫu đến với người tứ xứ làm việc ở thành phố này.

Anh chủ gọi quán là "bún tôm rạm Mỹ Hạnh" chi nhánh 2, bởi quán gốc thuộc sở hữu của mẹ anh, nằm ở số 48 Ngô Gia Tự, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai). Ở quê, quán ăn của mẹ anh đến nay ngót nghét cũng đã có thâm niên 2 thập kỷ, được nhiều người biết tới.

Tô bún tôm trứ danh ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó tại TP.HCM, mặt bằng đầu tiên của quán nằm ở mặt tiền, cũng ở khu vực Bình Thạnh cũ, cách quán hiện tại không xa. Anh kể thời điểm mới mở, quán có rất đông khách là đồng hương Bình Định ghé ăn, khi xe đậu phía trước đa phần là biển số 77.

Dần dà, món ăn này được nhiều người biết tới hơn, không chỉ có "dân 77" ghé ăn, mà người tứ xứ ở TP.HCM cũng tìm tới thưởng, khám phá thức hương vị đầy tự hào của người dân xứ Nẫu.

6 năm mở bán, anh Vinh đã 3 lần dời mặt bằng. Mặt bằng mới trong hẻm hiện tại chỉ mới 4 - 5 tháng nay. Tuy nhiên, điều khiến anh hạnh phúc là nhiều khách "ruột" vẫn ăn ở quán, dù quán có chuyển đi đâu.

Độc lạ món... "bún tôm rạm"

Trong thực đơn ở quán của anh Vinh có bán 2 món chính là bún rạm và bún tôm với mức giá khác nhau tùy vào nhu cầu của khách, từ 60.000 đồng. Bên cạnh đó, quán cũng có bán một số món như bún nem nướng, chả ram… mang hương vị miền Trung.

Theo anh chủ, các nguyên liệu nấu bún tôm, bún rạm hầu hết đều được anh lấy từ quê, vì chỉ như vậy mới giữ được đúng hương vị, cái "hồn" của món ăn. Xem thực đơn, tôi tò mò về một món với tên gọi "bún tôm rạm". "Em chỉ nghe về bún tôm, bún rạm, còn bún tôm rạm là sự kết hợp của 2 món này phải không anh?". Anh Vinh cười tươi, nói rằng đây là món… bán chạy nhất ở quán.

Theo anh chủ, các nguyên liệu nấu bún tôm, bún rạm hầu hết đều được anh lấy từ quê, vì chỉ như vậy mới giữ được đúng hương vị, cái "hồn" của món ăn ẢNH: NVCC

Mọi chuyện xuất phát từ việc khi đặt tên quán, thay vì để tên "quán bún tôm, bún rạm", anh quyết định thu ngắn lại thành "quán bún tôm rạm" cho gọn, dễ đọc. Từ đây, anh có ý tưởng kết hợp 2 món này lại với nhau, là món bún tôm nhưng có thêm một lớp gạch rạm chan lên bề mặt tô bún. Sự kết hợp này khiến nhiều thực khách TP.HCM yêu thích.

Điều anh tự hào nhất trong món ăn của quán mình không chỉ dừng lại ở chất lượng món ăn, bởi theo anh, hương vị, sự tươi ngon của nguyên liệu, nhiều hàng quán ở quê đều có thể làm được. Tuy nhiên, chính cách phục vụ món ăn mang tới cho khách cảm giác được trải nghiệm món ăn quê hương giữa thành phố theo kiểu truyền thống, mới là điều anh chủ tâm đắc.

Ở quán, bún rạm được phục vụ theo phong cách mộc mạc của Bình Định. Anh Vinh sẽ để riêng phần bún tươi, nước rạm và các đồ ăn kèm. Thực khách có thể chan nước lèo nóng hổi vào bún hoặc chấm bún trực tiếp vào nước rạm tùy theo sở thích cá nhân.

Nguyên liệu tươi ngon trong các món ăn ở quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Nhi Võ, một thực khách ăn ở quán nhận xét: "Mình ăn từ hồi còn quán ở đường Nguyễn Văn Đậu, sau đó chuyển chỗ. Quán làm ngày càng ngon, rất ngon luôn. Bún tôm sẽ có vị tựa như bún quậy nhưng mình thích cái ngọt của rạm/tôm. Bún rạm cũng xuất sắc, rạm thơm ngon. Mỗi phần đều có nước chấm riêng, rau nhiều, đồ ăn nhiều. Giá cả tương xứng với chất lượng lắm!".

Sống và làm việc ở TP.HCM, chị Ngân Phạm cho biết là người con của vùng đất võ Bình Định, chị rất hay thèm món bún rạm, bún tôm và ghé quán ăn. Dù chủ yếu mua về, nhưng nữ thực khách ấn tượng với sự tinh tế của anh chủ khi "nhớ mặt khách dữ luôn". Cô gái hy vọng quán sẽ "bán hoài hoài" để được thưởng thức hương vị quê hương giữa thành phố.