Dì Năm mang hủ tiếu Sa Đéc lên TP.HCM, nhiều khách quen cũng theo lên phố

Suốt gần 10 năm qua, quán hủ tiếu Sa Đéc ở ngay trung tâm TP.HCM, nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành (Q.1 cũ) là địa chỉ ẩm thực quen thuộc cho những thực khách muốn thưởng thức món ăn trứ danh mảnh đất sen hồng.

Dĩa hủ tiếu Sa Đéc khô có tiếng ở quán của dì Năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyện "Dì Năm Sa Đéc" mang hương vị quê hương lên thành phố

"Dì Năm Sa Đéc" là cách mà mọi người vẫn gọi thân thương bà Lê Thị Nga (59 tuổi), người nắm giữ công thức nấu hủ tiếu Sa Đéc truyền thống ở quán ăn gia đình có thâm niên suốt gần 4 thập kỷ qua.

Dì Năm và gia đình có 2 quán hủ tiếu Sa Đéc ở TP.HCM, một ở trung tâm và chi nhánh còn lại nằm ở khu Thảo Điền. Một buổi trưa đầu tuần, vì thèm hương vị hủ tiếu trứ danh miền Tây, chúng tôi ghé quán ở phường Bến Thành, gần cơ quan cho tiện đường.

Không mấy bất ngờ, cao điểm giờ trưa, khách ngồi đông nghẹt, chật kín các bàn trong quán. Đa phần, thực khách ngồi ăn là nhân viên văn phòng làm việc gần đây, cũng có một số người từ xa tới để tìm lại hương vị quê hương thân thương.

Khách ngồi kín bàn ở quán vào giờ trưa ẢNH: B.C

Dì Năm bán hủ tiếu Sa Đéc gần 40 năm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong lúc khách vừa ăn vừa cười nói rôm rả, dì Năm với nụ cười hiền hậu tất bật cùng vài người phụ quán làm món, không để ai phải chờ đợi lâu. Dì kể mình đã có thâm niên bán hủ tiếu Sa Đéc gần 40 năm, từ cuối 1988 - đầu 1989.

Dì Năm quê gốc ở H.Thanh Bình, nay là xã Thanh Bình (Đồng Tháp). Năm 1987, dì lấy chồng, về làm dâu Sa Đéc. Sau đó, dì quyết định mở quán hủ tiếu Sa Đéc để mưu sinh, từ công thức của người thân truyền lại.

"Vì chồng tôi tên Cọp, nên quyết định đặt tên quán là hủ tiếu Bà Cọp. Ban đầu bán cũng chưa nhiều người biết tới, nhưng dần dà, nghề dạy nghề, mình nấu ngon, hợp khẩu vị của bà con ở quê, nên khách ngày một đông. Sau mấy chục năm buôn bán, cứ nhắc tới hủ tiếu Bà Cọp ở phường 3 TP.Sa Đéc (nay là phường Sa Đéc - PV) là nhiều người đều biết", bà chủ tự hào, nhớ lại.

Năm 2017, bà chủ quyết định bỏ lại cơ nghiệp đã gắn bó suốt gần 3 thập kỷ để lên TP.HCM cùng con gái, con rể phát triển thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng của quê hương. Không dễ để nói lời tạm biệt với thực khách suốt mấy chục năm gắn bó, nhưng vì con gái duy nhất của dì Năm quyết định sống lâu dài ở TP.HCM nên dì cũng rời quê "lên phố" cùng con.

Quán hủ tiếu với tên gọi thân thương nằm ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Trần Nhựt Anh (38 tuổi), con gái dì Năm là người sáng lập quán hủ tiếu cùng chồng, với lý tưởng mang hương vị quê hương đến với thực khách khắp mọi miền đất nước đang sống và làm việc ở TP.HCM và cả du khách nước ngoài.

Là người con của mảnh đất sen hồng Đồng Tháp, vợ chồng chị Nhựt Anh đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi hương vị quê hương, hương vị hủ tiếu của mẹ được mọi người đón nhận nhiều đến vậy.

Khách ở quê lên tìm ăn hủ tiếu của dì Năm

Ngót nghét, quán hủ tiếu của dì Năm và gia đình ở TP.HCM đã mở bán được gần 10 năm nay và có lượng khách "ruột" ổn định. Đưa món ăn từ quê lên phố, dì cho biết ít nhiều có sự gia giảm trong độ ngọt của nước lèo, chủ yếu lấy chất ngọt tự nhiên từ xương hầm, củ sắn, tôm khô, khô mực… để phù hợp với khẩu vị của đa số thực khách.

Tuy nhiên, "linh hồn" của món hủ tiếu vẫn được dì giữ trọn vẹn không lẫn đi đâu được, đặc biệt ở cách hầm xương, nêm nếm gia vị. Toàn bộ sợi hủ tiếu Sa Đéc tươi cũng như một số gia vị, nguyên liệu khác được dì chuyển từ quê lên thành phố mỗi ngày.

Hủ tiếu Sa Đéc đặc trưng với sợi hủ tiếu tươi ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Hủ tiếu Sa Đéc ngay trung tâm TP.HCM: Dì Năm bỏ cơ nghiệp 30 năm lên phố

Quán mở cửa từ 6 giờ tới 22 giờ hằng ngày. Mỗi phần hủ tiếu ở đây được bán với giá từ 55.000 đồng. Đặc biệt, bên cạnh hủ tiếu Sa Đéc nước và khô, dì Năm cũng bán thêm món bánh tầm bì xíu mại Sa Đéc với hương vị đặc trưng miền Tây không lẫn đi đâu được.

"Điều tôi xúc động nhất là khi mình không còn bán ở quê, nhiều khách quen có dịp lên TP.HCM cũng ghé quán ủng hộ, tìm lại hương vị xưa. Có nhiều cháu nhỏ ăn từ lúc còn học ở quê, nay lên thành phố học lại tiếp tục ghé ăn", dì Năm bày tỏ.

Anh Thanh Trần, một thực khách ở TP.HCM trải nghiệm ở quán cho biết anh rất ấn tượng khi giữa trung tâm TP.HCM hiện tại, quán vẫn giữ được cái hồn quê miền Tây rất dễ thương.

"Cái ống đũa, màu cái chén cái nhìn là thấy Sa Đéc liền. Tôm thịt tươi, sợi hủ tiếu dai đúng kiểu miền Tây. Đến quán ăn, cảm giác như đang ăn ở dưới quê vậy đó. Sẽ ghé lại ủng hộ dì Năm", anh chia sẻ.

Anh Duy Trần (27 tuổi), một người miền Tây làm văn phòng ở phường Xuân Hòa cho biết quán ăn là địa điểm quen thuộc suốt nhiều năm qua mỗi lần anh thèm hủ tiếu. Theo anh, mức giá ở quán là phù hợp giữa trung tâm thành phố.

Món bánh tầm bì xíu mại Sa Đéc cũng được nhiều khách yêu thích ẢNH: CAO AN BIÊN

"Nhưng trên hết, sức hút của quán ăn chính là ở món ăn. Tôi rất thích hủ tiếu Sa Đéc khô, trộn lên với phần nước sốt ngon, cân bằng hương vị cho nguyên dĩa hủ tiếu. Ở thành phố mà quán ăn cho tôi cảm nhận được rất rõ hương vị của miền Tây quê mình", anh bày tỏ.

Hủ tiếu Sa Đéc và hủ tiếu Nam Vang khác gì nhau?

Hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu Nam Vang đều là những món hủ tiếu trứ danh ở miền Tây và được nhiều thực khách tại TP.HCM ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được sự khác biệt giữa 2 món hủ tiếu này.

Theo các tài liệu văn hóa cũng như sự tham vấn từ nghệ nhân ẩm thực, hủ tiếu Sa Đéc có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 20, ra đời từ sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa người Hoa (Triều Châu, Phúc Kiến) di cư và người bản địa. Món ăn gắn liền với làng nghề làm bột gạo truyền thống hơn trăm tuổi tại Sa Đéc, Đồng Tháp.

Làng nghề này nổi tiếng với làm ra những sợi hủ tiếu dai giòn sần sật, trụng nước sôi không bở, ăn hoài không ngán. Sợi hủ tiếu Sa Đéc đặc trưng là sợi hủ tiếu tươi to và đục được làm từ loại bột gạo mịn màng và thơm. Hủ tiếu Sa Đéc còn gây thương nhớ bởi hương vị thơm ngon tuyệt vời của nước lèo đậm đà, được nấu từ rất nhiều xương ống heo.

Hủ tiếu Sa Đéc có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 20, ra đời từ sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa người Hoa (Triều Châu, Phúc Kiến) di cư và người bản địa ẢNH: CAO AN BIÊN

Vào quán hủ tiếu Sa Đéc, có 2 loại để người ăn lựa chọn là hủ tiếu khô và hủ tiếu nước, loại nào cũng đều có sức hấp dẫn khó tả. Với hủ tiếu nước, phần quan trọng làm nên thành công là nước lèo. Với hủ tiếu khô, ngon hay dở là do bí quyết làm ra thứ nước sốt chua chua, ngọt ngọt của chủ quán. Món ăn này cũng có các nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt, gan... giống như các loại hủ tiếu khác.

Trong khi đó, có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa và chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Campuchia, hủ tiếu Nam Vang đã được người Việt tiếp nhận, biến tấu và hoàn thiện để trở thành một phần trong đời sống ẩm thực Nam bộ, đặc biệt tại TP.HCM.

Điểm đặc sắc của món ăn nằm ở phần nước lèo trong, thanh ngọt được ninh từ xương heo kết hợp với tôm khô và mực khô. Sợi hủ tiếu Nam Vang sợi nhỏ, màu trắng trong, dai và trơn mượt. Bên cạnh các nguyên liệu quen thuộc, hủ tiếu Nam Vang đặc trưng với thịt bằm xào, tôm tươi, gan heo, trứng cút và không thể thiếu rau tần ô (cải cúc).