Bùng nổ fan meeting

V Ì SAO FAN MEETING NGÀY CÀNG THU HÚT?

Suốt một năm qua, tuy có đến 8 concert trong và ngoài nước, nhưng dường như khán giả vẫn chưa thỏa mãn với 2 chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Điều đó có thể nhìn thấy ở tốc độ bán vé trong những buổi fan meeting của các nghệ sĩ thuộc 2 chương trình này, khi liên tục "cháy vé" chỉ sau một thời gian ngắn, như fan meeting của Soobin, Neko Lê, Tăng Phúc, Dương Domic, Hùng Huỳnh, Anh Tú Atus…

Fancon Lan gia Bùi tộc của các nghệ sĩ từ chương trình Chị đẹp đạp gió “cháy vé” sau 3 phút mở bán ẢNH: NSCC

Gần đây nhất có thể kể đến fancon 2025 - 30 năm tôi vẫn ở đây của rapper Đinh Tiến Đạt diễn ra tối 28.9. Fancon là từ ghép "fan meeting" và "concert", dùng để chỉ sự kiện kết hợp cả hai loại hình này. Tiếp theo sẽ là RHYMeeting của rapper Rhymastic vào ngày 19.10.

Chị đẹp đạp gió 2024 tuy chỉ có 1 concert chính thức, nhưng xét đến số lượng fan meeting thì dẫn đầu. Sau khi chương trình kết thúc, các nữ nghệ sĩ như Ngọc Ánh, Tóc Tiên, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh… nhanh chóng tổ chức những sự kiện gặp gỡ người hâm mộ. Không dừng ở việc gặp gỡ "solo", các nữ nghệ sĩ cũng tổ chức chung. Đơn cử fancon Lan gia Bùi tộc của dàn "chị đẹp" Bùi Lan Hương, Ái Phương, Thảo Trang, Maitinhvi, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh… đã tổ chức đến lần thứ 3, cháy vé chỉ sau 3 phút mở bán. Trong khi đó, Kiều Anh, Xuân Nghi, Châu Tuyết Vân và Mie cũng khiến người hâm mộ thích thú với fancon riêng.

Fan meeting chung của nhóm nghệ sĩ từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: NSCC

Các nghệ sĩ quốc tế như Jisoo của nhóm BlackPink, Tiffany Young của nhóm SNSD, các diễn viên Thái Lan… cũng đã tổ chức fan meeting gặp gỡ người hâm mộ tại VN.

Với đặc thù quy mô nhỏ nên giá vé fan meeting khá vừa túi tiền với số đông khán giả, trong khi việc được tiếp xúc với các nghệ sĩ ở cự ly gần cũng là một lý do thu hút. Dù quy mô nhỏ nhưng các nghệ sĩ rất chịu chi và đầu tư cho các màn trình diễn tại những sự kiện này. Đơn cử Tóc Tiên trong sự kiện giao lưu của mình đã chọn rạp xiếc làm địa điểm tổ chức, từ đó có những màn bay lượn ấn tượng, tạo hiệu ứng mãn nhãn. Ngoài ra, mô hình này cũng ưu việt hơn concert chung ở chỗ khán giả được chiêm ngưỡng thần tượng thể hiện nhiều hơn, thay vì phải "chia" sân khấu như concert chung. Các sự kiện này không chỉ có trình diễn mà "đặc sản" là phần giao lưu, chia sẻ, tương tác giữa hai bên, từ đó khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ được kéo lại gần hơn. Đặc biệt, từng hạng vé có những quyền lợi riêng trong tiếp cận hay tương tác với nghệ sĩ.

Tóc Tiên chiêu đãi người hâm mộ những màn trình diễn ấn tượng trong fan meeting của mình ẢNH: NSCC

Ông Nguyễn Hữu Anh, nhà sáng lập và CEO The First Management, nhận định: Trong thời đại ngày nay nghệ sĩ không chỉ cần ra mắt bài hát mà còn cần tiếp tục đầu tư vào việc tạo nội dung sáng tạo, tương tác với cộng đồng qua các thử thách và các hoạt động, như livestream hoặc các buổi fan meeting, để giữ chân người hâm mộ và phát triển tên tuổi.

Khi "ai cũng làm được fan meeting"

Mặt khác, mô hình này cũng đang chứng kiến sự "lấn sân" của các KOL (người có sức ảnh hưởng), từ đây tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Đỉnh điểm tranh cãi gần đây là khi giá vé tham gia các fan meeting của KOL tương đương hoặc thậm chí cao hơn cả fan meeting của nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đơn cử một cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội mới đây dự định tổ chức fan meeting (trước khi bị hủy) với giá vé cao nhất lên đến 2,8 triệu đồng - cao hơn rất nhiều so với fancon hay fan meeting của nhiều nghệ sĩ hiện nay, trong khi các sự kiện của KOL đa số đều có tài trợ.

Trong một fan meeting gần đây của một travel blogger, nhiều người chỉ ra mức lương cho cộng tác viên (đồng thời cũng là người hâm mộ) còn thấp hơn mức cơ bản do pháp luật quy định, nhưng được "ngụy trang" bằng những từ ngữ hoa mỹ như "cơ hội gặp mặt trực tiếp", "sát cánh cùng thần tượng"… Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu không tỉnh táo, người hâm mộ rất dễ bị lợi dụng cho các sự kiện tương tự.

Việc "ai cũng làm được fan meeting" dẫn đến tình trạng bát nháo khi người tham dự chưa chắc là fan, còn người tổ chức sự kiện chưa hẳn là idol, vì nhiều đối tượng lợi dụng điều này để đánh bóng tên tuổi, kích thích sự tò mò của công chúng. Chẳng hạn chỉ trong một thời gian ngắn, có 2 TikToker cùng nhau tổ chức fan meeting tại... các quán cà phê. Ban đầu những sự kiện này miễn phí, nhưng ngay sau đó lại bán vé, thậm chí có trường hợp người tham dự bị đuổi khỏi sự kiện vì không đủ chỗ ngồi...

Từ những sự việc trên có thể thấy rằng tuy là hình thức giúp người nổi tiếng và khán giả đến gần nhau, nhưng nếu tiếp tục phát triển bùng nổ và không được kiểm soát, fan meeting sẽ rất dễ bị lợi dụng, khiến người tham gia không những không nhận được giá trị gì mà còn mất mát, thiệt hại nhiều hơn.