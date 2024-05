Bùng nổ khách quốc tế

Vượt thời hoàng kim 2019

Thống kê của Cục Du lịch quốc gia VN cho thấy trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, VN đón 6,2 triệu lượt khách quốc tế. Con số này tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu của năm 2024 ước đạt 237.300 tỉ đồng, tăng 15,3%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 19.400 tỉ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ 2023.

Lãnh đạo Cục Du lịch nhận định khu vực châu Á và châu Âu là động lực chính cho tăng trưởng khách quốc tế 4 tháng đầu năm. Trong đó, khách từ châu Á tăng 77,2%, châu Âu tăng 63,8%. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của VN với 1,6 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc đại lục xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,25 triệu lượt (chiếm 20%), tiếp theo là Đài Loan ở vị trí thứ 3 (418.000 lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (301.000 lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (235.000 lượt).

Đáng nói, trong khi nhiều dự báo nhận định khó khăn kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm độ dài, rút ngắn hành trình của các tín đồ du lịch khu vực châu Âu, châu Mỹ thì VN vẫn ghi nhận các thị trường châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh, rất khả quan. Các thị trường chính như Anh tăng 35,2%, Pháp tăng 41,7%, Đức tăng 36,9%. Bên cạnh đó, khách từ thị trường Ý ghi nhận tăng mạnh tới 77,4%, Tây Ban Nha tăng 48,5%, Nga cũng tăng tới 74%…

Khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm vượt cả giai đoạn trước dịch Nhật Thịnh

Kết thúc quý 1, hầu hết các địa phương trên cả nước đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh từ dòng khách quốc tế. Ấn tượng nhất phải kể đến Phú Quốc. Mặc dù đang "thất thế" ở thị trường nội địa một phần do số lượng chuyến bay kết nối giảm mạnh và giá vé máy bay cao lập đỉnh, song đảo ngọc lại đạt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đứng đầu cả nước. Ba tháng đầu năm, khách quốc tế đến Phú Quốc tăng hơn 200% so với cùng kỳ 2023. Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, khách nội địa đến Phú Quốc giảm 3% nhưng lượng khách quốc tế tăng gấp 2,4 lần đã cứu ngành du lịch đảo ngọc "bàn thua trông thấy", đưa tổng lượng du khách trong 5 ngày tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu như Phú Quốc dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng thì thủ đô Hà Nội lại giành quán quân về con số tuyệt đối. Trong hơn 6 triệu khách quốc tế đến VN trong 4 tháng, riêng Hà Nội đã chiếm tới gần 30%. Khách du lịch quốc tế đến thủ đô trong 3 tháng ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. TP.HCM theo sau sát nút, cũng đón gần 1,4 triệu khách ngoại, tăng 32,4%.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Trùng Khánh đánh giá chính sách visa mới áp dụng từ 15.8.2023 đã được cộng đồng quốc tế chào đón và trở thành đòn bẩy quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến VN, mang đến kết quả vô cùng khả quan ngay từ những tháng đầu năm.

Hàng không hưởng lợi lớn

Sự bùng nổ ngay từ giai đoạn đầu năm không chỉ tạo đà vững chắc cho ngành du lịch thẳng tiến tới mục tiêu đón 17 - 18 triệu khách quốc tế cho cả năm 2024 mà còn trở thành "phao cứu sinh" cho ngành hàng không trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng sụt giảm mạnh.

Trong quý 1, doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 17.765 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỉ đồng, tăng lần lượt 38% và 209% so với cùng kỳ 2023. Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 17.792 tỉ đồng và 539 tỉ đồng, tăng 38% và 212%.

Đại diện Vietjet xác nhận sự tăng trưởng của hàng không quốc tế đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Nhận thấy hàng không quốc tế theo đà hồi phục mạnh mẽ, từ cuối năm 2023, hãng đã tiếp tục chiến lược tập trung mở rộng mạng bay quốc tế. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, Vietjet đã mở mới 15 đường bay quốc tế, liên tiếp công bố và khai trương các đường bay mới kết nối Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan), TP.HCM - Thành Đô, Tây An (Trung Quốc), TP.HCM - Vientiane (Lào), và các đường bay từ Hà Nội đến Hiroshima (Nhật Bản), Sydney, Melbourne (Úc). Vận tải hành khách quốc tế trong quý 1 tăng trưởng hơn 53% về số lượng chuyến bay và 61% về lượt khách so với cùng kỳ 2023.

Đại diện Vietnam Airlines cũng thông tin tổng số khách của hãng trong quý 1/2024 đạt hơn 5,74 triệu lượt, tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy chuyến bay của Vietnam Airlines là 86% với thị trường nội địa, 80% với thị trường quốc tế, đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tỷ trọng số chuyến bay và doanh thu vận tải quốc tế của hãng hiện đã tiệm cận mức trước đại dịch, đang rất gần với mức của quý 1/2019.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), lượng khách quốc tế vào VN thông qua các cảng từ đầu năm đến nay liên tục tăng, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua. Từ 26.4 - 1.5, tổng sản lượng khai thác quốc tế tại các cảng do ACV khai thác đạt hơn 4.100 lượt bay, tăng hơn 17% so với cùng kỳ 2023. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, có gần 14 triệu hành khách quốc tế qua các cảng hàng không VN do đơn vị này quản lý, tăng hơn 45%. Ngoài ra, sản lượng hàng hóa quốc tế cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ, đạt gần 14.000 tấn, tăng khoảng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, nhìn nhận thị trường du lịch quốc tế năm 2024 có nhiều tín hiệu lạc quan, xán lạn hơn so với năm 2023. Trong đó, Nghị quyết 82 của Chính phủ và chính sách visa nới lỏng sẽ tiếp tục là cú hích cho du lịch VN tăng cường thu hút du khách quốc tế. Đồng thời, hình ảnh du lịch VN tiếp tục được quốc tế đánh giá cao. Nhiều điểm đến và những sản phẩm trải nghiệm sáng tạo mới của VN ngày càng xây dựng được thương hiệu đối với truyền thông quốc tế.

Để thật sự bứt phá trong năm tới, ông Đặng Minh Trường cho rằng VN cần tiếp tục nới lỏng chính sách visa để tạo lợi thế cạnh tranh xứng tầm với các quốc gia trong khu vực. Vừa qua, các chính sách thị thực đã có những điểm tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, để có những đột phá hơn, có tính cạnh tranh hơn, chúng ta phải có những cải cách mạnh hơn nữa.

"Chúng tôi mong muốn đề xuất mở rộng miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước có trình độ phát triển cao hơn VN, chi tiêu du lịch lớn và thời gian lưu trú dài hạn như: Úc, Canada, Mỹ. Các nước còn lại thuộc Liên minh Châu Âu (Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ...), cùng một số nước khu vực Trung Đông như Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Kuwait… Đồng thời, thí điểm miễn thị thực trong thời gian ngắn hạn (từ 6 tháng đến 1 năm) cho khách du lịch từ một số thị trường tiềm năng, quy mô lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan… nhằm kích cầu du lịch, tạo đà phục hồi tăng trưởng, phát triển mạnh cho các thị trường lớn này", ông Trường kiến nghị.