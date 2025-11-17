Bùng phát bệnh Marburg ở Ethiopia

Hiếm nhưng nguy hiểm

Trong thông cáo ngày 15.11, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết đã xác nhận các báo cáo từ cơ quan y tế Ethiopia về đợt bùng phát bệnh do vi rút Marburg xuất hiện ở thị trấn Jinka, miền nam Ethiopia. Đây là loại bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, có tỷ lệ tử vong cao, do đó đặt ra yêu cầu khẩn trương phòng ngừa và ngăn chặn bệnh lan rộng.

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh nhân ở Ethiopia năm 2021 Ảnh: AFP

Tờ The Guardian đưa tin Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14.11 cho biết đã phát hiện 9 trường hợp nhiễm vi rút Marburg ở Ethiopia, sau khi giới chức y tế thông báo về một ca nghi sốt xuất huyết do vi rút vào ngày 12.11. Các cuộc điều tra dịch tễ học và phân tích chỉ ra chủng vi rút Marburg vừa được phát hiện ở Ethiopia có những điểm tương đồng với các chủng đã được xác định trước đây ở khu vực Đông Phi.

Bệnh do vi rút Marburg (MVD), trước đây được gọi là sốt xuất huyết Marburg, là một căn bệnh nghiêm trọng, thường gây tử vong ở người. Theo WHO, vi rút Marburg lây truyền từ dơi sang người và lây lan giữa người với người. Vi rút này gây bệnh sốt xuất huyết nặng. Mọi độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm vi rút Marburg. Tỷ lệ tử vong do MVD từng có thời điểm lên đến 88%, nhưng đã dần cải thiện nhờ phát hiện sớm và chăm sóc kịp thời. Tỷ lệ tử vong trung bình của các ca bệnh MVD hiện nay là khoảng 50%, WHO cho hay.

Vi rút Marburg khởi phát đột ngột, gây sốt cao, đau nhức, tiêu chảy. Nhiều bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện xuất huyết nghiêm trọng. Các trường hợp tử vong, thường xảy ra nhất trong khoảng từ 8 - 9 ngày sau khi khởi phát triệu chứng, thường do mất máu nặng và sốc. Các chuyên gia cho biết những triệu chứng và độ nguy hiểm của MVD tương đồng với bệnh do vi rút Ebola. Mặc dù gây ra bởi các loại vi rút khác nhau nhưng 2 bệnh này có biểu hiện lâm sàng giống nhau. Cả Marburg và Ebola đều hiếm gặp và có khả năng bùng phát với tỷ lệ tử vong cao.

Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị kháng vi rút được phê duyệt cho vi rút Marburg. Do đó, phát hiện bệnh sớm là yếu tố quan trọng, đồng thời kết hợp bù nước và điều trị các triệu chứng cụ thể sẽ làm tăng cơ hội sống sót của bệnh nhân.

Xuất hiện tại nhiều nước

Diễn biến tuần qua đánh dấu lần đầu tiên Ethiopia ghi nhận bùng phát MVD. Tổng giám đốc WHO Tedros đã hoan nghênh Bộ Y tế Ethiopia và các cơ quan y tế khác vì phản ứng nhanh chóng và minh bạch đối với dịch bệnh. WHO cũng thông báo đang phối hợp với các đối tác để cùng chính phủ Ethiopia tăng cường ứng phó để ngăn chặn sự lây lan của vi rút Marburg và chấm dứt đợt dịch. Tổ chức y tế trên nêu thêm đã cử nhóm chuyên gia, cũng như cung cấp vật tư, thiết bị y tế đến hỗ trợ Ethiopia.

Thời gian qua, một số nước châu Phi đã ghi nhận những đợt bùng phát dịch Marburg cục bộ. Hồi tháng 1, Tanzania đã phát hiện những ca nhiễm vi rút Marburg và đã có 10 người chết, trước khi chính quyền tuyên bố kiểm soát được dịch vào tháng 3. Tại Rwanda, giới chức hồi tháng 12 năm ngoái tuyên bố dập tắt được đợt bùng phát Marburg đầu tiên ở đất nước, vốn đã khiến 66 người nhiễm bệnh và 15 người tử vong. Trong khi đó, đợt dịch Marburg lớn nhất được ghi nhận là ở Angola vào năm 2005, khi có 227 người chết do loại vi rút này trong số 252 trường hợp, tương đương tỷ lệ tử vong 90%, theo dữ liệu từ CDC Mỹ.