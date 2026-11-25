Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế ngày 25.11, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM trả lời các ý kiến về khám sức khỏe toàn dân và việc sử dụng dữ liệu sau khám.

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám và lập hồ sơ sức khỏe, mà hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, chuyển từ khám chữa bệnh khi có bệnh sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe người dân.

Tính đến ngày 24.11, chương trình ghi nhận hơn 10 triệu người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe, chiếm hơn 78% dân số thành phố.

Trong đó, tỷ lệ học sinh được khám đạt hơn 92% (2,4 triệu), người lao động chính thức đạt hơn 63% (2,89 triệu), sinh viên đạt hơn 45% (231.623).

TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế ngày 25.11 ẢNH: H.Đ

Để đánh giá chất lượng chương trình, ngành y tế xây dựng 48 tiêu chí và tổ chức 15 đoàn giám sát tại các cơ sở y tế, nhằm ghi nhận khó khăn, vướng mắc và những điểm chưa phù hợp trong quá trình tổ chức khám.

Ghi nhận tỷ lệ béo phì trẻ em, nguy cơ tim mạch cao

Đáng chú ý, dữ liệu khám sức khỏe của người dân đã được số hóa, đưa vào kho dữ liệu để quản lý và phân tích. Ngoài các tiêu chí của Bộ Y tế, ngành y tế còn sử dụng chuẩn phân tầng nguy cơ sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới để phân tích dữ liệu.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM dẫn một số kết quả bước đầu từ dữ liệu được trích xuất vào ngày 24.11. Đây là số liệu theo thời gian thực, chưa phải kết quả thống kê cuối cùng.

Theo đó, ở nhóm trẻ từ 5 - 10 tuổi, có 827.290 trẻ đã được khám sức khỏe và có dữ liệu đủ tiêu chuẩn phân tích. Kết quả ghi nhận 18,8% trẻ thừa cân và 23% béo phì. Ở nhóm 10 - 19 tuổi, tỷ lệ thừa cân là 22% và béo phì 15%.

Về nguy cơ tim mạch, hơn 1 triệu hồ sơ đủ tiêu chuẩn đã được phân tích. Kết quả ghi nhận 8,3% người dân có nguy cơ tim mạch rất cao trong vòng 10 năm theo thang đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới.

Theo một phân tích vào giữa tháng 10.2026, trong 663.306 người từ 60 tuổi trở lên có dữ liệu liên quan thì có 339.371 người được ghi nhận tăng huyết áp, tương đương 51,16%. Tỷ lệ tương ứng ở nhóm 18 - 59 tuổi là 18,75%.

Tình hình sức khỏe người dân TP.HCM dần được nhận diện, đánh giá đầy đủ ẢNH: BVCC

Ngành y tế cũng đang phân tích dữ liệu liên quan bệnh gan mạn tính, bệnh thận mạn tính thông qua kết quả khám lâm sàng, khám chuyên khoa và xét nghiệm.

Theo kế hoạch, việc khai thác dữ liệu sau khám sức khỏe được triển khai qua 4 bước. Trước hết, tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch và liên thông dữ liệu. Sau đó, phân tầng người dân theo tình trạng bệnh và nguy cơ sức khỏe để xác định phương án quản lý phù hợp tại các cơ sở y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết những hồ sơ chưa đủ điều kiện phân tích không đồng nghĩa người dân không có nguy cơ sức khỏe. Ngành y tế sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dữ liệu.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu vận động 22% dân số còn lại tham gia chương trình để hoàn thành khám sức khỏe toàn dân vào cuối năm.