Tính đến 8 giờ ngày 24.11, TP.HCM đã khám sức khỏe cho hơn 10 triệu người, đạt 78,42% dân số. Tuy nhiên, sinh viên vẫn là nhóm có tỷ lệ khám thấp nhất, chỉ đạt 45,1%.

Ngành y tế và giáo dục phối hợp đẩy mạnh khám sức khỏe sinh viên

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết kết quả khám sức khỏe giữa các nhóm dân cư còn chênh lệch.

Cụ thể, hơn 2,89 triệu người lao động đã được khám sức khỏe, đạt 64,33%; hơn 2,4 triệu học sinh được khám, đạt 92,4%. Trong khi đó, số sinh viên được khám mới đạt 231.623 người, tương đương 45,1%, theo số liệu do 150 phường, xã báo cáo.

Trước thực trạng tỷ lệ khám sức khỏe ở nhóm sinh viên còn thấp, ngày 23.11, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức buổi làm việc với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nhằm thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám sức khỏe cho sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng ẢNH: BVCC

Tại buổi làm việc, hai sở thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp theo dõi tiến độ khám sức khỏe đến từng trường. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Sở Y tế tổng hợp, đối chiếu số sinh viên đã được khám, công khai tiến độ của từng trường, xác định những trường có tỷ lệ khám thấp để kết nối với các cơ sở khám sức khỏe, phối hợp tổ chức các đợt khám bổ sung.

Các trường có trách nhiệm rà soát danh sách sinh viên chưa được khám, phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám phù hợp với lịch học. Đồng thời, bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật đầy đủ lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử của thành phố.

Việc phối hợp này nhằm chuyển từ theo dõi số liệu chung sang quản lý tiến độ cụ thể tại từng cơ sở giáo dục, xác định rõ trách nhiệm và kịp thời hỗ trợ những trường còn chậm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe sinh viên trong năm 2026.

Tiến độ khám sức khỏe giữa các địa phương còn chênh lệch

Theo Sở Y tế TP.HCM, nếu tính trên toàn bộ dân số của từng địa phương, hiện có 21 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 90% trở lên; 28 địa phương đạt từ 80% đến dưới 90%; 46 địa phương đạt từ 70% đến dưới 80%; 42 địa phương đạt từ 60% đến dưới 70% và 31 địa phương còn dưới 60%.

Một số địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 60% gồm: phường An Lạc (49,6%), An Nhơn (49,9%), Cầu Ông Lãnh (51,3%) và xã Thường Tân (51,7%).

Kết quả khám sức khỏe định kỳ và toàn dân tại TP.HCM được đồng bộ trực tiếp lên "Hồ sơ sức khỏe điện tử" trên ứng dụng Công dân số TP.HCM ẢNH: BVCC

Nếu tính theo nhóm dân số thuộc trách nhiệm chính của địa phương, không bao gồm người lao động chính thức, trong 150 địa phương có số liệu báo cáo, đã có 77 địa phương đạt tỷ lệ khám từ 90% trở lên; 31 địa phương đạt từ 80% đến dưới 90%; 26 địa phương đạt từ 70% đến dưới 80%; 13 địa phương đạt từ 60% đến dưới 70% và chỉ còn 3 địa phương dưới 60%.

Trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, Sở Y tế yêu cầu mỗi địa phương, trường học và doanh nghiệp xác định rõ số người chưa được khám sức khỏe, trách nhiệm tổ chức thực hiện và tiến độ hoàn thành.