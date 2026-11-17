Ngày 17.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến nay thành phố đã có hơn 9,7 triệu người được khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 76,46%, tăng 238.140 người so với tuần trước. Trong đó, có 7 phường, xã đã đạt tỷ lệ 100%.

Có 13 địa phương đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; 24 địa phương đạt từ 80% đến dưới 90%; 41 địa phương đạt từ 70% đến dưới 80%; 42 địa phương đạt từ 60% đến dưới 70% và 41 địa phương còn dưới 60%.

Một số địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 50%, gồm phường An Nhơn (47,4%), phường An Lạc (48,6%), phường Bình Trị Đông (49,1%) và xã Thường Tân (49,7%). Theo Sở Y tế, đây là những địa bàn cần được ưu tiên hỗ trợ, tăng cường tổ chức khám sức khỏe trong thời gian còn lại của năm 2026.

Đối với các nhóm khác, TP.HCM đã khám sức khỏe cho hơn 2,4 triệu học sinh, đạt 92,48%; hơn 3,83 triệu người lao động, đạt 63%; và 221.390 sinh viên khám sức khỏe, đạt 50,32% và đây cũng là nhóm cần đẩy mạnh khám sức khỏe.

Tình hình khám sức khỏe cho người dân TP.HCM tính đến ngày 16.11 ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Trong giai đoạn nước rút của Chương trình Khám sức khỏe toàn dân năm 2026, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và cơ sở khám sức khỏe chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị; phối hợp với địa phương, trường học, doanh nghiệp tổ chức khám theo nhu cầu thực tế. Ưu tiên hỗ trợ những địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe thấp và các nhóm học sinh, sinh viên, người lao động chưa được khám. Đồng thời, tăng cường tổ chức khám lưu động, ngoài giờ và ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người dân.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động liên hệ với các cơ sở khám sức khỏe đã được kết nối; chỉ đạo trạm y tế phối hợp rà soát những người chưa được khám, xác định nhu cầu, thống nhất kế hoạch, thông báo thời gian, địa điểm và vận động người dân tham gia. Việc tổ chức khám cần bảo đảm hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn lực, tránh lãng phí.

Các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương rà soát sinh viên, học viên chưa được khám trong năm 2026; phối hợp với cơ sở y tế bố trí địa điểm, lịch khám phù hợp với lịch học; phân công đầu mối thông báo, đôn đốc người học tham gia. Đồng thời, tổng hợp kết quả, cập nhật dữ liệu và rà soát lịch sử khám để tránh trùng lặp.

Sở Y tế tiếp tục theo dõi tiến độ, rà soát nhu cầu của từng địa phương, điều phối các cơ sở khám sức khỏe hỗ trợ kịp thời, phấn đấu hoàn thành chương trình trong năm 2026. Kết quả cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác về số người thực tế được khám, sàng lọc, quản lý sức khỏe; gắn với việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức chăm sóc sau khám.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu về đảm bảo tiến độ khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026.