Hơn 9,5 triệu người được khám sức khỏe, TP.HCM giao trách nhiệm cho từng đơn vị

Ngày 11.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 8 giờ ngày 9.11.2026, hơn 9,53 triệu người dân đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt 74,6% dân số.

Trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, UBND TP.HCM yêu cầu chuyển từ vận động chung sang rà soát từng nhóm đối tượng, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, tổ chức khám và cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử.

Tập trung 3 nhóm còn tỷ lệ khám thấp

UBND TP.HCM giao UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm đối chiếu dữ liệu trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng với dân cư thực tế, lập danh sách người chưa được khám, bảo đảm không bỏ sót, trùng lặp. Các địa phương phải phối hợp doanh nghiệp tổ chức khám cho người lao động, đồng thời xây dựng kế hoạch khám bổ sung cho người dân, học sinh, sinh viên còn lại, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Hiện 7 địa phương có tỷ lệ khám dưới 50%, gồm các phường, xã: Bình Trị Đông, An Nhơn, An Lạc, Cầu Ông Lãnh, Thường Tân, Bình Hưng và Phú Thạnh.

Tình hình khám sức khỏe người dân tại TP.HCM ẢNH: SYT

Đối với người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp người sử dụng lao động đôn đốc khám sức khỏe, phấn đấu 100% người lao động thuộc phạm vi quản lý được khám trước ngày 30.11.2026.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức khám tại cơ sở đủ điều kiện; phối hợp địa phương, ngành y tế kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30.11.2026.

Đến nay, 2,39 triệu lao động chính thức đã được khám, đạt 53,2% trên tổng số khoảng 4,5 triệu người. Tỷ lệ khám tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 86,2%, trong khi Khu Công nghệ cao TP.HCM mới đạt 22,31%.

Với học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát số chưa được khám, đôn đốc các trường đại học, cao đẳng phối hợp địa phương và cơ sở y tế tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 30.11.2026.

Tỷ lệ khám ở học sinh tiểu học đạt 93,9%, trẻ dưới 6 tuổi đạt 87,1%, học sinh trung học phổ thông đạt 62,6%. Riêng sinh viên mới đạt 44,8%, tương ứng 201.423/450.000 người.

Điều phối nhân lực, quản lý sức khỏe liên tục

Sở Y tế TP.HCM chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ từng địa phương, điều phối nhân lực và cơ sở khám từ nơi đạt tỷ lệ trên 90% hoặc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đến hỗ trợ địa bàn còn thấp. Ngành y tế đồng thời chỉ đạo tăng nhân lực, mở rộng thời gian, địa điểm khám và kiểm tra chất lượng thực hiện.

Các cơ sở y tế phải cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; tích hợp dữ liệu khám định kỳ, khám chữa bệnh và theo dõi bệnh mạn tính, hạn chế trùng lặp, lãng phí.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình TP.HCM khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn ẢNH: BVCC

Từ dữ liệu thu thập được, ngành y tế phân tích mô hình bệnh tật, phân tầng nguy cơ theo tuổi, giới tính và địa bàn, chú trọng nhóm nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh mạn tính.

Kết quả phân tích được chuyển giao cho trạm y tế và đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại địa bàn để tư vấn, theo dõi, quản lý người có nguy cơ cao hoặc đã phát hiện bệnh.

Sở Y tế nhấn mạnh mục tiêu chương trình không chỉ dừng ở số người được khám mà còn chuyển dữ liệu thành thông tin phục vụ quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe, hướng đến quản lý sức khỏe chủ động, liên tục theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.