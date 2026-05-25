Bước ngoặt hậu tái cấu trúc: Janus Group thiết lập hệ sinh thái 7 tỉ USD

Sự kiện ký kết chiến lược diễn ra vào ngày 9.5 vừa qua là động thái công bố hợp tác cùng lúc với 8 đối tác lớn ở đa lĩnh vực nhằm hiện thực hóa danh mục đầu tư dài hạn với quy mô tiềm năng lên tới 7 tỉ USD.

Định hình phương thức mở rộng phát triển cốt lõi



Sự chuyển mình của Janus Group không bắt đầu từ những khẩu hiệu, mà từ việc tái cấu trúc thực chất. Từ đại hội cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đã kiện toàn bộ máy hội đồng quản trị bằng việc đưa vào những chuyên gia đầu ngành. Đây là bước chuẩn bị mang tính nền tảng nhằm dẫn dắt các mảng kinh doanh cốt lõi đi đúng quỹ đạo.

Hệ sinh thái hiện hữu được sắp xếp và mở rộng: từ nền tảng nông nghiệp - logistics, Janus Group mở rộng sang các lĩnh vực có khả năng cộng hưởng trực tiếp như hạ tầng, bất động sản và năng lượng.

Thay vì chỉ bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp đang xây dựng một chuỗi năng lực liên kết từ tài sản, dòng vốn, vận hành đến thị trường đầu. Sự kiện ký kết này là câu trả lời cho việc định hình phương thức mở rộng phát triển của doanh nghiệp.

Dẫn luồng nguồn vốn và chi phối hạ tầng lõi

Trong 8 đối tác chiến lược vừa công bố, mấu chốt tài chính quan trọng nhất nằm ở sự hợp tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB, nhận định danh mục 7 tỉ USD của Janus Group phù hợp với định hướng ưu tiên của chính sách tín dụng đầu tư nhà nước, đặc biệt tập trung vào công nghệ cao, nghiên cứu - giáo dục, năng lượng tái tạo, hạ tầng, logistics, bảo hiểm mùa vụ, bảo hiểm nuôi trồng thủy hải sản và bảo hiểm cho chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu, nông nghiệp tuần hoàn.

Đáng chú ý nhất trong danh mục này là ký kết với Mobii Green Energy - thành viên của Tập đoàn Tatung - một tập đoàn công nghệ và công nghiệp hơn 100 năm tuổi của Đài Loan, đã đóng vai trò lớn trong quá trình công nghiệp hóa Đài Loan.

Tân CEO Ching Heng Hoe, Phó chủ tịch Hội đầu quản trị kiêm Tổng giám đốc Janus Group và ông Shen Tai-An - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Janus Group sẽ hiện thực hóa dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo sử dụng năng lượng hydrogen xanh, với quy mô đầu tư giai đoạn đầu lên tới 2 tỉ USD.

Đồng thời, để nắm giữ chuỗi cung ứng và hạ tầng lõi, Janus ký kết với Tập đoàn Quang Phúc - nhà thầu tại các đại dự án như Vành đai 3 TP.HCM qua Củ Chi hay các tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Bằng việc tăng cường nguồn lực quản trị, vốn và khả năng kết nối, Janus kỳ vọng nâng tầm Quang Phúc trở thành nhà đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP, BT, BOT thực thụ.

Phối hợp cùng nền tảng logistics hiện đại từ thương vụ M&A Pacific Lines - đơn vị có mạng lưới vận tải biển kết nối đến Singapore, Úc, Trung Quốc - Janus củng cố thêm năng lực lưu thông hàng hóa và cơ hội đầu tư mới.

Tạo hệ sinh thái bằng công nghệ và trí lực

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng phần cứng, Janus Group chủ động tạo hệ sinh thái bằng hàm lượng công nghệ cao và phát triển bền vững.

Hợp tác cùng Fabric (Nhật Bản) để khai thác độc quyền nền tảng công nghệ Quang xúc tác - được đề cử giải Nobel hóa học đã được ứng dụng trên hơn 15 dòng sản phẩm để cải thiện chất lượng không khí, nước và môi trường sống. Lợi ích chiến lược là đưa tiêu chuẩn môi trường Nhật Bản vào ứng dụng sâu rộng tại bệnh viện, trường học và đô thị xanh, tạo ra rào cản cạnh tranh bằng sức mạnh công nghệ.

Hợp tác cùng Poh Group Singapore nhằm cộng hưởng sức mạnh từ tập đoàn đa ngành gồm 13 công ty con để nghiên cứu mô hình đô thị thông minh, nhà ở xã hội và an ninh tài nguyên. Lợi ích mang lại là tư duy quy hoạch quốc tế gắn liền với năng lực thực thi đa lĩnh vực từ bất động sản đến phát điện.

Hợp tác với bảo hiểm AAA giúp Janus Group đi sâu vào việc nghiên cứu các sản phẩm bảo hiểm có tính thực tiễn cao như bảo hiểm mùa vụ, nuôi trồng thủy hải sản và chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu. Đây là "lá chắn" rủi ro quan trọng để bảo vệ người sản xuất, ổn định nguồn cung và hỗ trợ xuất khẩu bền vững cho ngành nông nghiệp hiện đại.

Hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội để thành lập Viện nghiên cứu và đào tạo ứng dụng nhằm chuyển giao công nghệ từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Lợi ích dài hạn là Janus Group chủ động được nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho các ngành công nghiệp sáng tạo và nông nghiệp tuần hoàn, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.

Bệ phóng đầu tư quốc tế với chuỗi giá trị khép kín

Nhìn nhận về bức tranh tổng thể, Tổng giám đốc Ching Heng Hoe nhấn mạnh 8 văn kiện hợp tác này không phải là những sự kiện riêng lẻ. Đó là chiến lược cộng hưởng, nơi Janus Group giữ vai trò hạt nhân điều phối, kết nối các nguồn lực rời rạc thành một chuỗi giá trị khép kín.

Theo giới chuyên môn, chiến lược này đang tái định nghĩa Janus, biến doanh nghiệp thành một nền tảng đầu tư đích thực. Ở đó, các đối tác công nghệ quốc tế (từ Nhật Bản, Đài Loan, Singapore) có thể mạnh dạn rót công nghệ và vốn mà không phải e ngại rào cản pháp lý hay sự am hiểu địa phương. Bởi lẽ, Janus Group xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ - từ nhân sự, hạ tầng đến vòng tuần hoàn luân chuyển dòng vốn đối ứng chặt chẽ và hiệu quả.