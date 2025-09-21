Bước ngoặt lớn cho nữ sinh nghèo

Chúng tôi gặp Mộng khi em đang học ngành truyền thông đa phương tiện, ĐH Cần Thơ. Nét trầm buồn, rụt rè không còn trên khuôn mặt của cô nữ sinh năm nhất. Mộng tự tin, cởi mở hẳn so với thời điểm cuối năm học 12, khi ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vào đại học.

Còn nhớ, lần đầu tiên gặp Mộng là tháng 6.2023. Từ Trường THPT Lương Tâm (xã Lương Tâm, H.Long Mỹ, Hậu Giang, nay là xã Lương Tâm, TP.Cần Thơ) vào nhà Mộng phải đi bộ một đoạn đường hơn 1 km sình lầy, trơn trượt. Căn nhà nhỏ nằm trên con đê cạnh sông cái. Cha mẹ và 3 người em của Mộng đều biết đan lục bình nhưng thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Nên nói đến chuyện học hành của con gái, cha mẹ Mộng lắc đầu bất lực.

Khi việc học có nguy cơ dở dang, học bổng Nghị lực mùa thi do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp trở thành cầu nối giúp Mộng bước tiếp trên hành trình chinh phục ước mơ. "Nhà thiếu trước hụt sau, em đi học cũng không yên lòng. Lúc đó em định bảo lưu điểm, đi làm công nhân khoảng 2 năm rồi về học tiếp. Khi đang bối rối tính đường thì Báo Thanh Niên đã mở ra cơ hội vào đại học cho em với suất học bổng 93 triệu đồng. Số tiền này quá lớn, không biết đan lục bình đến khi nào mới có được", Mộng kể lại.

Huỳnh Như Mộng tặng quà gia đình chính sách ở xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

"Ngoài để dành tiền đóng học phí, em đã trích một phần để mua máy tính và cái tủ lạnh nhỏ đặt trong phòng trọ. Tuần nào em cũng về nhà mang rau, cá lên trữ và tự nấu ăn cho đỡ tốn kém. Mỗi tuần, em chỉ xài khoảng 200.000 đồng, chủ yếu là đổ xăng xe", Mộng tâm sự.

Sau kỳ thi kém may mắn năm 2023, Mộng quyết tâm ôn luyện thêm 1 năm để chinh phục ngành học yêu thích là truyền thông đa phương tiện. Mộng nói, việc học cũng có lúc khó khăn, nhất là áp lực về tinh thần. Tuy nhiên, khi nản chí Mộng lại nhớ đến những nhà hảo tâm đã nâng đỡ mình để làm động lực vươn lên.

Mộng nói: "Càng nghĩ càng biết ơn bạn đọc Báo Thanh Niên và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đáp lại sự gửi gắm, kỳ vọng của mọi người. Đó không chỉ đơn thuần là việc sử dụng số tiền học bổng sao cho thật tiết kiệm, đúng mục đích và chăm chỉ học tập đến nơi đến chốn, mà em còn phải sống sao cho tử tế, nghĩa tình, hướng về cộng đồng".

Với suy nghĩ đó, những ngày đầu lên Cần Thơ học tập, Mộng đã xin tham gia Chi hội Sinh viên H.Long Mỹ (Hậu Giang cũ). Đến nay, nữ sinh này đã 2 lần tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2023, 2024). "Đoàn đã đi về 2 xã Vĩnh Viễn A và Vĩnh Thuận Đông của H.Long Mỹ là vùng sâu vùng xa của tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ). Chúng em đã tham gia vá đường giao thông, hỗ trợ người dân cài đặt app VNeID, tổ chức văn nghệ cho các em nhỏ", Mộng bộc bạch.

Góp sức hết lòng, sau 1 năm, Mộng được giao phụ trách Ban truyền thông của chi hội, lan tỏa những hình ảnh đẹp trong công tác tình nguyện. Vì thế, hầu hết chương trình Mộng đều tham gia, từ Xuân tình nguyện, Dấu chân tình nguyện đến hưởng ứng các ngày lễ. Mộng cho biết: "Gần nhất, chúng em tổ chức hoạt động cải thiện năng lực tin học, Anh văn cho học sinh tiểu học và THCS ở xã Vĩnh Viễn và xã Xà Phiên (TP.Cần Thơ)".