Bước tiến quan trọng trong phối hợp giữa T.Ư Đoàn và UNFPA

Ngày 11.9, anh Bùi Quang Huy có buổi tiếp xã giao và ký kết hợp tác với ông Matthew David Jackson. Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Nhiều thách thức trong thực hiện chương trình do UNFPA hỗ trợ

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chào mừng ông Matthew David Jackson cùng các cán bộ UNFPA Việt Nam đã đến thăm và làm việc với T.Ư Đoàn. Anh Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian qua, UNFPA Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng thanh thiếu nhi Việt Nam, trong đó nhiều hoạt động, dự án có sự phối hợp chặt chẽ với T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam.

Dịp này, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự cảm ơn UNFPA Việt Nam luôn tích cực đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy đã thông tin về các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn có liên quan đến lĩnh vực UNFPA quan tâm và đề xuất hai bên phối hợp triển khai dự án riêng. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện chương trình do UNFPA hỗ trợ.

"Các hoạt động của UNFPA trong thời gian qua chủ yếu can thiệp tập trung vào mảng chính sách, quản lý nhà nước về thanh niên mà ít quan tâm đến các can thiệp tạo bằng chứng, các can thiệp cộng đồng hướng tới thanh niên yếu thế.

T.Ư Đoàn không có dự án riêng, chỉ tham gia dự án thành phần nên các thiết kế cho thanh niên không toàn diện, không gắn kết, hỗ trợ được nhiều với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Trong các lĩnh vực UNFPA hỗ trợ Việt Nam, thanh niên mới chỉ tham gia chủ yếu lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục", anh Bùi Quang Huy thông tin.

Từ tình hình thực tế đó, anh Bùi Quang Huy đề nghị UNFPA ủng hộ, hỗ trợ T.Ư Đoàn xây dựng một dự án do thanh niên làm chủ để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2026 theo những định hướng, chương trình, đề án của Đoàn Thanh niên đã ban hành.

Nội dung dự án vô cùng quan trọng, làm tiền đề mở ra hoạt động phát triển thanh niên toàn diện cho giai đoạn tiếp theo 2027 - 2030; đồng thời, nhằm tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam.

Trên cơ sở nhu cầu công tác và năng lực của hai bên, T.Ư Đoàn và UNFPA đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2026.

Anh Bùi Quang Huy cho rằng, việc ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác sẽ khắc phục khó khăn, là bước tiến mới, quan trọng trong việc phối hợp giữa T.Ư Đoàn và UNFPA, giúp hai bên chủ động hơn trong các hoạt động.

Đề xuất dự án riêng hỗ trợ thanh niên Việt Nam

Căn cứ biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai bên, nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã gửi tới ông Matt Jackson đề xuất dự án "Chương trình hỗ trợ thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục sinh sản và bạo lực trên cơ sở giới; Thanh niên tham gia chuẩn bị cho tuổi già - Không ai bị bỏ lại phía sau vì mục tiêu phát triển bền vững" để UNFPA xem xét hỗ trợ tài chính và kỹ thuật giúp T.Ư Đoàn triển khai.

Theo anh Bùi Quang Huy, trong dự án này, T.Ư Đoàn đề xuất nhiều can thiệp có tính sáng tạo. Các đề xuất này dựa vào chu kỳ hỗ trợ của UNFPA cho Việt Nam, nhằm huy động sự hỗ trợ của UNFPA cho thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục và sinh sản, bạo lực trên cơ sở giới; sự tham gia của thanh niên; sự chuẩn bị của thanh niên và chăm sóc cho tuổi già.

Các nội dung góp phần đạt được kết quả mang tính chuyển đổi của UNFPA là loại trừ tử vong bà mẹ do các nguyên nhân có thể phòng ngừa. Đặc biệt chú ý đến việc đạt được chăm sóc sức khỏe toàn diện và tiếp cận thông tin, dịch vụ sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản chất lượng cao; quyền cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, người lao động di cư, người khuyết tật, thanh thiếu niên.



Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Matthew David Jackson cho biết, UNFPA đã làm việc ở Việt Nam 28 năm và làm được nhiều việc rất có ý nghĩa liên quan đến thanh niên như: sức khỏe sinh sản, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chiến lược bình đẳng giới… để đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Ông Matthew David Jackson nhất trí với những đề xuất của T.Ư Đoàn và đánh giá cao các hoạt động của T.Ư Đoàn quan tâm đến nhóm thanh niên yếu thế; có nhiều hoạt động để hỗ trợ nhóm này và tổ chức các hoạt động thanh niên hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

"Việc đó rất quan trọng, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Các chương trình của Đoàn Thanh niên đã giúp thanh niên năng động, tích cực hơn trong mọi hoạt động của đời sống xã hội", ông Matthew David Jackson đánh giá.