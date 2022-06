Bước tiến quan trọng ứng dụng vonfram vào sản xuất và sử dụng pin

Thúc đẩy ứng dụng, sử dụng pin trên toàn cầu

Theo thông tin từ H.C.Starck Tungsten Powders, doanh nghiệp này phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu năng lượng mặt trời và hydrogen daden-Württemberg (ZSW) của Đức, nghiên cứu về việc sử dụng lớp phủ ca-tốt gốc vonfram trong pin li-ion.

Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, lớp phủ này phù hợp của một số tiền chất vonfram. Khi hai đơn vị đã thực hiện các thử nghiệm đầu tiên về lớp phủ và kế hoạch tiếp theo là thực hiện các nghiên cứu về điện hóa.

Bà Julia Meese-Marktscheffel, Giám đốc Công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu H.C. Starck, cho rằng theo các tài liệu khoa học đã công bố, lớp phủ gốc vonfram làm tăng đáng kể tính ổn định của chu kỳ pin li-ion kể cả với các hạt có trọng lượng rất nhỏ.

“Thực tế đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy các vật liệu ca-tốt phủ vonfram có thể giảm sự phát triển của khí trong pin. Vì vậy, lớp phủ này có thể tăng độ an toàn của pin. Bước đầu hợp tác với ZSW, chúng tôi muốn hiểu một cách toàn diện về các cách thức hoạt động này. Nếu kết quả khả quan, trong giai đoạn thứ hai, chúng tôi dự định phát triển các hóa chất vonfram phù hợp dành riêng cho việc cải thiện hiệu suất và độ an toàn của pin”, bà Julia Meese-Marktscheffel nói.

Thành tựu nghiên cứu ban đầu của H.C. Starck được đánh giá là bước tiến quan trọng. Khi bối cảnh hiện nay, công nghệ xe điện đang bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi công nghệ pin phải “bứt tốc” để có thể đáp ứng tốc độ phát triển đó.

Hiện nay, nhiều hãng sản xuất đang tạo ra những cuộc chạy đua khốc liệt nhằm tìm ra những công nghệ pin tân tiến nhất cho tương lai, tạo ra triển vọng tươi sáng cho lĩnh vực này.





Chia sẻ thêm về thành tựu đáng khích lệ này, ông Hady Seyeda, Phó tổng giám đốc Masan High-Tech Materials, Tổng giám đốc H.C.Starck, đã khẳng định: “Chúng tôi coi việc hợp tác này như một bước tiến quan trọng trong phát triển các vật liệu như vonfram trong sản xuất và sử dụng pin. Nhu cầu xe điện đang gia tăng mạnh mẽ thì việc sản xuất pin với hiệu suất cao hơn và an toàn hơn chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy sử dụng và ứng dụng pin rộng rãi trên phạm vi toàn cầu”.

Vonfram giúp tuổi thọ pin tăng 5 - 10 lần

Trước đó, ngày 25.4, chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững" diễn ra tại Hà Nội, ông Craig Bradshaw, Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials, đã tiết lộ, công ty này đang phối hợp với một vài tổ chức, công ty lớn trên thế giới nghiên cứu ứng dụng của vonfram trong pin.

Chia sẻ về lợi ích của sử dụng vonfram trong pin, ông Craig Bradshaw cho rằng, vật liệu này sẽ nâng cao được độ an toàn của sản phẩm pin. “Dẫn chứng khi bạn đi xe điện, pin trong xe điện an toàn cũng sẽ khiến bạn an toàn hơn; thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy thông tin dòng điện thoại hay laptop nào đó bị thu hồi với lý do pin bị nổ. Do đó, việc sử dụng pin trong xe điện lại càng đòi hỏi yêu cầu cao bởi sự an toàn vì tính mạng của người sử dụng”, ông Craig Bradshaw nói.

Cũng theo ông Craig Bradshaw, công nghệ sản xuất pin nếu ứng dụng vonfram sẽ giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm gấp 5 - 10 lần so với công nghệ hiện nay nên chi phí sẽ vừa phải hơn. Đặc biệt, pin có vonfram được sạc với tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm và rút ngắn được rất nhiều thời gian cho người sử dụng.

“Các số liệu dự báo về thị trường xe điện toàn cầu trong thời gian tới sẽ tăng trưởng mỗi năm trên 22%. Thị trường pin trên toàn cầu chỉ mới bắt đầu và nó còn cả một tương lai đầy hứa hẹn phía trước”, ông Craig Bradshaw nhận định.