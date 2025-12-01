Nếu Taj Mahal được xem là biểu tượng của tình yêu, thì Pháo đài Agra lại đại diện cho quyền lực và lịch sử của đế quốc Mughal. Chỉ cách Taj Mahal khoảng 2,5 km, công trình này từng giữ vai trò trung tâm chính trị, quân sự và là nơi ở của các hoàng đế Mughal trong nhiều thế kỷ.

Pháo đài được xây dựng từ thế kỷ 16 dưới thời Hoàng đế Akbar, sử dụng đá sa thạch đỏ đặc trưng của vùng Rajasthan. Những bức tường thành kiên cố cao hơn 20 m, dài 2,5 km hướng ra sông Yamuna, bao quanh một quần thể rộng lớn gồm cung điện, đền thờ, sảnh tiếp khách và các khu vườn rực rỡ – hòa quyện phong cách kiến trúc Hồi giáo, Ba Tư và Ấn Độ cổ.

Buổi chiều ở Pháo đài Agra: Cuốn sử thi bằng gạch đỏ | Xin chào Ấn Độ - P4

Bước qua cổng Amar Singh – lối vào chính hiện nay – cảm giác như đang quay về một thời quá khứ xa xưa. Mỗi hành lang, mỗi phiến đá đều gợi nhắc những chương sử rực rỡ của vương triều Mughal. Hướng dẫn viên cho biết tại đây, Hoàng đế Shah Jahan từng bị con trai giam lỏng vào cuối đời. Ông sống cô độc trong cung điện Musamman Burj, ngày ngày hướng tầm mắt về phía Taj Mahal - nơi an nghỉ của người vợ ông hết mực thương yêu.

Pháo đài khoác lên màu đỏ đặc trưng ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Từ ban công pháo đài, hình bóng Taj Mahal hiện lên mờ ảo trong làn sương chiều. Khoảnh khắc ấy mang đến cảm giác thật lạ lùng – như thể câu chuyện về quyền lực, tình yêu và mất mát của triều đại Mughal đang hòa quyện trước mắt.

Các em nhỏ Ấn Độ đi tham quan Pháo đài Agra ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Anh Ahmad Mukhsein bin Mukhtar đặc biệt ấn tượng với Pháo đài Agra ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Anh Ahmad Mukhsein bin Mukhtar – du khách Malaysia - chia sẻ sự ấn tượng sâu sắc khi lần đầu tận mắt nhìn thấy Pháo đài Agra. Với anh, đây là vẻ đẹp mà anh không thể tìm thấy ở Malaysia, và lịch sử đằng sau công trình khiến anh thêm trân trọng. Anh cho biết sẽ giới thiệu địa điểm này đến bạn bè, người Malaysia và cả du khách trong khu vực ASEAN.