Bưởi Diễn rực vàng đường ở TP.HCM: Nhà vườn quả quyết 'cháy hàng 100%' vì...

Sầm Ánh
13/01/2026 05:17 GMT+7

Những ngày đầu năm 2026, dọc tuyến đường Mai Chí Thọ (TP.HCM), bưởi Diễn chưng Tết rực vàng thu hút người dân tìm mua. Tuy nhiên, theo nhà vườn, nguồn cung năm nay giảm mạnh, sản lượng khan hiếm, nhiều khả năng “cháy hàng” khi Tết Nguyên đán cận kề.

Những ngày đầu năm mới 2026, dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.HCM, hàng trăm cây bưởi Diễn được trưng bày vàng rực.

Theo anh Cao Quang Hà, chủ nhà vườn Thanh Giang, bưởi Diễn năm nay chủ yếu được nhập từ Hưng Yên, kết hợp với nguồn cây do chính nhà vườn tự chăm sóc và đưa vào TP.HCM.

Dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.HCM, hàng trăm cây bưởi Diễn được trưng bày vàng rực

Hiện nhà vườn chỉ cung cấp bưởi Diễn trái vàng. Giá bán dao động từ khoảng 5,5 triệu đến 60 triệu đồng mỗi cây, tùy kích thước và số lượng trái. Đến thời điểm này, khoảng 30% sản lượng đã được giao, chủ yếu cho khách quen đặt trước hoặc thực hiện hình thức đổi cây từ năm cũ.

Theo chia sẻ của chủ vườn Thanh Giang, nguồn bưởi Diễn năm nay khan hiếm, sản lượng tại các vườn ở Hưng Yên gần như đã cạn

Theo anh Hà, điểm nổi bật của bưởi Diễn tại nhà vườn năm nay là trái to, phát triển hoàn toàn tự nhiên. Tất cả đều do cây tự nuôi dưỡng, không cấy ghép hay sử dụng biện pháp kích thích. Nhờ đó, nhiều trái đạt trọng lượng từ khoảng 4 - 5 kg, tạo ấn tượng về kích thước và chất lượng.

Cũng theo anh Hà, nguồn bưởi Diễn năm nay khan hiếm, sản lượng tại các vườn ở Hưng Yên gần như đã cạn. Do đó, khả năng “cháy hàng” được dự báo là rất cao, đặc biệt với những cây đẹp, nhiều trái. Người mua nếu chần chừ có thể khó lựa chọn được cây ưng ý.

Chia sẻ thêm từ phía nhân công tại vườn, bà Hoàng Thị Minh cho biết, giá nhập bưởi năm nay cao hơn, trong khi nguồn cây ít do ảnh hưởng ngập lụt. Khách hàng hiện vẫn đang thăm dò, dự kiến sức mua sẽ tăng mạnh khi Tết Nguyên đán đến gần.

Cùng một cây bưởi diễn nhưng có đa dạng kích thước trái bưởi

Không chỉ là cây cảnh chưng Tết, bưởi Diễn còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, tượng trưng cho tài lộc, may mắn và phú quý. Với màu vàng rực rỡ, hương thơm dịu nhẹ và dáng trái tròn đầy, bưởi Diễn ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn như một điểm nhấn trang trí trong không gian đón xuân.

