'Buổi sáng với nhân dân' ở Đồng Nai: Khi chính quyền thân thiện, gần dân, hiểu dân

"Buổi sáng với nhân dân" là một trong những mô hình "dân vận khéo" đang được các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân rộng sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Đều đặn mỗi sáng thứ 3 hằng tuần, Đảng ủy, UBND xã Nha Bích lại dành 1 giờ đồng hồ buổi sáng để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân. Không bàn giấy hay bục phát biểu, cũng chẳng có những báo cáo khô khan… Tại một góc nhỏ nằm trong khuôn viên của UBND, khoảng cách giữa chính quyền và người dân trở nên gần gũi và thân thiện.

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nha Bích gặp gỡ người dân mỗi tuần 1 lần ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên ly cà phê đá, tách trà nóng hổi, những vấn đề "nóng" ở khu dân cư như: đường giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hay những vướng mắc về thủ tục đất đai… được người dân, ban điều hành các ấp thông tin trực tiếp đến lãnh đạo xã.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết: Trước đây, khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân về đất đai, xây dựng, môi trường…, thường được chuyển theo một cửa hành chính cấp huyện.

Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ các thủ tục này được chuyển về cấp xã. Do đó, khi triển khai còn phát sinh nhiều vướng mắc. "Buổi sáng với nhân dân" chính là một kênh thông tin hiệu quả để chính quyền xã kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc từ thực tế để tháo gỡ ngay.

Người dân nêu ý kiến, nguyện vọng trực tiếp đến lãnh đạo xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng uống trà với Bí thư, Chủ tịch UBND xã, anh Trần Văn Nhân (ấp Minh Lập 2, xã Nha Bích) đã nêu thắc mắc về vấn đề vệ sinh môi trường, các công trình phúc lợi đang triển khai trên địa bàn. Các câu hỏi đều được các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND xã ghi nhận và trả lời ngay tại chỗ.

"Tôi thấy mô hình này rất thân thiện, gần gũi, thuận tiện cho người dân. Buổi sáng, người dân trực tiếp gặp lãnh đạo ý kiến. Các ý kiến phản ánh được lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết kịp thời", anh Nhân chia sẻ.

Anh Trần Văn Nhân (bên phải) cho rằng buổi gặp gỡ rất thân thiện, gần gũi và thuận tiện cho người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Mô hình này rất có ích cho người đồng bào dân tộc nói riêng và cả xã nói chung. So với trước đây muốn ý kiến phải chờ tiếp xúc cử tri để trình bày. Bây giờ rất tiện, được gặp, trao đổi trực tiếp công việc cần thiết. Cái nào giải quyết được là cấp xã sẽ giải quyết nhanh, chúng tôi rất hài lòng", bà Thị Nheng, ở ấp Minh Lập 2, xã Nha Bích chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái cho biết: "Tất cả những 'Buổi sáng với nhân dân', chúng tôi đều bố trí lãnh đạo các phòng ban và chuyên viên để ghi lại ý kiến. Chúng tôi thể chế bằng các văn bản, các nội dung chỉ đạo. Thay vì chỉ ngồi giải quyết thủ tục hành chính, họp hành, ở đây chúng tôi trực tiếp tiếp nhận, ghi nhận thông tin phản ánh từ người dân để giải quyết kịp thời".

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích trả lời các ý kiến người dân trong buổi gặp gỡ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ông Thái, trường hợp nào thuộc thẩm quyền cấp xã thì giải quyết nhanh, trường hợp nào không thuộc thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền thì xã kiến nghị lên cấp trên ngay. "Qua những buổi tiếp xúc này, chúng tôi muốn mối quan hệ giữa người dân, ban điều hành các ấp cũng như chính quyền phải luôn luôn gắn kết", ông Thái mong muốn.

Mô hình "Buổi sáng với nhân dân" đã được tỉnh Đồng Nai triển khai về các cấp chính quyền cơ sở từ nhiều năm nay. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai mới, nhiều xã, phường thuộc khu vực Bình Phước (cũ) như các xã Bù Đăng, Đồng Phú, Nghĩa Trung, các phường Chơn Thành, Đồng Xoài, Bình Phước… cũng đã triển khai, chọn 1 ngày cụ thể trong tuần để gặp gỡ người dân.

Ngoài xã Nha Bích, hiện nay ở tỉnh Đồng Nai có nhiều địa phương đã triển khai mô hình thiết thực này ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo bà Lê Thị Thái, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, mô hình "Buổi sáng với nhân dân" là một trong những mô hình "dân vận khéo" của chính quyền các cấp trong tỉnh, được triển khai thực hiện bằng hình thức người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp bố trí tiếp công dân vào 60 phút đầu ngày làm việc.

"Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kịp thời giải quyết thắc mắc, bức xúc cho người dân, tránh tình trạng tồn đọng nhiều vấn đề khó khăn cho nhân dân; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương", bà Lê Thị Thái cho biết thêm.



