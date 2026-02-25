Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Buôn bán chiếm đường, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
25/02/2026 07:38 GMT+7

Trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Ngoài ra, một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy, che dù to chiếm luôn cả lòng đường để bán hàng rong, khiến người đi bộ rất vất vả, phải đi xuống lòng đường. Nhiều người chạy xe máy bất thình lình dừng lại mua, khiến tình trạng giao thông ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao. Chưa kể, người buôn bán còn dùng loa, mạnh ai nấy rao gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

- Ảnh 1.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 3, đoạn gần trước cổng Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, cũng hết sức bát nháo do một số người tự ý lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, khiến người dân và các em học sinh di chuyển vô cùng khó khăn. Giờ cao điểm, phụ huynh muốn đến gần cổng trường để đưa đón học sinh buộc phải đứng dưới lòng đường, rất nguy hiểm.

- Ảnh 2.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường số 3, P.Bình Tân, TP.HCM

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
