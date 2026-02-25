Buôn bán chiếm đường, đi lại khó khăn

Trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Ngoài ra, một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy, che dù to chiếm luôn cả lòng đường để bán hàng rong, khiến người đi bộ rất vất vả, phải đi xuống lòng đường. Nhiều người chạy xe máy bất thình lình dừng lại mua, khiến tình trạng giao thông ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao. Chưa kể, người buôn bán còn dùng loa, mạnh ai nấy rao gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 3, đoạn gần trước cổng Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, cũng hết sức bát nháo do một số người tự ý lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, khiến người dân và các em học sinh di chuyển vô cùng khó khăn. Giờ cao điểm, phụ huynh muốn đến gần cổng trường để đưa đón học sinh buộc phải đứng dưới lòng đường, rất nguy hiểm.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường số 3, P.Bình Tân, TP.HCM Ảnh: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực này.