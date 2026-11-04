Buôn bán lấn chiếm lề đường

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Bạn đọc phản ảnh qua Báo Thanh Niên trên đường Nam Lộ 104, đoạn qua ấp 2, xã Định Quán, TP.Đồng Nai, có một số hộ tiểu thương dựng dù, bày hàng hóa lấn ra khu vực lề đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người đi xe máy.

Tiểu thương dựng dù, bày hàng hóa lấn ra lề đường ẢNH : TRUNG NGUYÊN Người dân mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này. Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về: bandocvietbtn@gmail.com