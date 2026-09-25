Buôn lậu 80 máy chơi game qua cảng Tiên Sa, 2 người bị khởi tố

Sáng 25.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa làm rõ vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố Lê Thị Thanh Thuận (thứ 2 từ phải qua) và Lê Văn Trường về tội "buôn lậu" ẢNH: CTV

Trước đó, tháng 3.2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy mới, có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD. Ngày 23.3, qua kiểm tra thực tế container, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng.

Kết quả giám định xác định trong số này có 20 máy Pachinko, chất lượng còn lại của các máy khoảng 83%; 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81 - 85%.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (43 tuổi, ở phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (36 tuổi, ở phường Hương Trà, cùng thành phố Đà Nẵng) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường về tội "buôn lậu".

Đến ngày 21.9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thuận; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trường để tiếp tục điều tra.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, thời gian qua đơn vị tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, nhất là những hành vi lợi dụng hồ sơ, chứng từ, hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện hoặc che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan công an cho biết, thời gian tới tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và các phương thức, thủ đoạn mới.

