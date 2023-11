Buồn ngủ quá mức vào ban ngày, có thể là do suy tim

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết một trong những khía cạnh quan trọng nhưng thường bị bỏ qua ở bệnh nhân suy tim là tình trạng buồn ngủ vào ban ngày. Suy tim khiến tim bơm máu yếu hơn, từ đó gây ra nhiều bất ổn cho cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Suy tim sẽ gây buồn ngủ vào ban ngày và kèm theo các triệu chứng như khó thở, ho, mệt mỏi và mất tập trung SHUTTERSTOCK

Tim có chức năng bơm máu giàu ô xy và dinh dưỡng đi khắp cơ thể, nhờ đó giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả. Khi tim không bơm đủ máu, cơ thể sẽ ưu tiên đảm bảo hoạt động của các cơ quan quan trọng như não và tim. Điều này sẽ làm máu chuyển hướng khỏi các cơ quan ít quan trọng hơn, trong có có tay và chân. Kết quả là cơ thể cảm thấy mệt mỏi, yếu sức, suy nhược và buồn ngủ.

Mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu kèm theo một số dấu hiệu thì người bệnh cần phải đi khám ngay vì rất có thể là do suy tim.

Những dấu hiệu kèm theo buồn ngủ

Dấu hiệu đầu tiên là khó thở. Vì khi tim không bơm máu tốt sẽ dẫn đến chất lỏng tích tụ nhiều trong phổi. Chất lỏng này có thể gây khó thở, ho hoặc thở khò khè kéo dài. Đôi khi, điều này xảy ra đột ngột vào ban đêm và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ngoài ra, những người bị suy tim còn có thể bị phù nề, sưng ở các bộ phận như bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân, ngón tay và bụng. Hiện tượng này xảy ra là do tim không bơm máu hiệu quả sẽ khiến máu và chất lỏng tích tụ nhiều trong tĩnh mạch. Lượng chất lỏng này sẽ xâm nhập vào các mô và gây phù nề.

Buồn ngủ do suy tim cũng kèm theo các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn cảm thấy no hoặc buồn nôn. Nguyên nhân là do lượng máu chảy đến ruột và dạ dày không đủ để hấp thụ dinh dưỡng trong thức ăn. Nhịp tim sẽ tăng lên và tim đập cũng nhanh hơn do tim đang cố bơm máu để bù hiệu quả đang suy giảm.

Người bị suy tim còn gặp một số triệu chứng khác như giảm lưu thông máu lên não, gây mất tập trung, nhầm lẫn, trí nhớ kém và không xác định phương hướng. Nếu nghi ngờ đang bị suy tim thì người bệnh cần đến bác sĩ kiểm tra để có phương pháp điều trị phù hợp, theo Healthline.