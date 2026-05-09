BV Phương Châu: Kỳ tích giữ thai đến 39 tuần trong tử cung có 8 khối u 'khủng'

Giây phút hạnh phúc "vụt tắt" và bản lĩnh của người mẹ

Chị L. vẫn nhớ như in cảm giác khác lạ khi chạm tay vào vùng bụng dưới của mình. Không mềm mại như bình thường, mà cứng đanh, nhô lên rõ rệt. Chị ví von "nó như có cái chén úp vào bụng mình vậy".

Trước đó, chị đã biết mình có nhân xơ trong một lần thăm khám tại cơ sở y tế ở địa phương. Nhưng ngày đó, những lời động viên "ai cũng có thôi, không sao đâu" đã vô tình trở thành liều thuốc an thần khiến chị lơ là. Chị cứ thế để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cho đến khi "cái chén" ấy ngày càng hiện hữu rõ rệt, thúc giục chị đi thăm khám.

Trong phòng siêu âm, tiếng máy dò rít nhẹ trên mặt da. Bác sĩ bỗng dừng lại, ánh mắt đăm chiêu, "chị đã mang thai được 5 tuần rồi nhưng chị có khối nhân xơ rất lớn". Niềm hạnh phúc của người lần đầu làm mẹ vừa kịp nhen nhóm bỗng khựng lại. Bác sĩ tiên lượng thai nhi khó giữ, nguy cơ mất máu cấp, và đau đớn nhất là khả năng phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng.

Không đầu hàng trước tình huống khó khăn này, qua lời giới thiệu của người quen, chị L. tìm đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) để thăm khám. Với chị, đây không chỉ là nơi điều trị, mà còn là điểm tựa để gửi gắm niềm hy vọng của cả hai mẹ con.

Thai kỳ "cân não" và sức mạnh phối hợp đa chuyên khoa tại Phương Châu

Cầm trên tay bệnh án của chị L., bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Chí Công, Trưởng khoa khám Sản-Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, hiểu rằng phía trước không đơn thuần là một lộ trình vượt cạn khó, mà là một cuộc đấu trí đầy cam go. Với ông, mỗi diễn biến trong thai kỳ của chị đều mang tính chất của một 'trận đánh lớn', nơi sự an toàn của cả mẹ và con được đặt lên bàn cân.

Ngay từ tuần thứ 7, tử cung của chị L. đã không còn là tổ ấm bình yên cho thiên thần nhỏ, mà như một ma trận với những khối nhân xơ chằng chịt. Trong đó, một khối u "khổng lồ" gần 10cm nằm chễm chệ ngay cổ tử cung, như một bức tường thép án ngữ toàn bộ vùng chậu.

8 khối u được bóc tách sau cuộc mổ lấy thai "nghẹt thở" tại BVQT Phương Châu

Cuộc rượt đuổi càng nghẹt thở khi thai nhi lớn lên cũng là lúc khối u "tăng tốc" bủa vây. Tuần thứ 16, tình thế hiểm nghèo: khối u siết chặt niệu quản, khiến dòng chảy sự sống bị đình trệ, thận mẹ bắt đầu ứ nước nghiêm trọng. Một cuộc hội chẩn hỏa tốc đã diễn ra. Ống sonde JJ được đặt vào như một đường truyền sinh mệnh, âm thầm giải cứu chức năng thận của mẹ trong khi vẫn bảo bọc an toàn cho con.

Thai kỳ của chị L. càng trở nên thử thách với những cơn đau kéo dài và biến chứng nhiễm trùng tiểu tái diễn. Tuy nhiên, nhờ năng lực xử lý sản bệnh chuyên sâu và sự theo dõi sát sao, ê-kíp đã đưa thai kỳ cán mốc 39 tuần an toàn.

Bản lĩnh phẫu thuật: Làm chủ tình huống bằng sự chuẩn bị chu toàn

Ngày chị L. lên bàn mổ ở thai kỳ 39 tuần 2 ngày cũng là lúc ê-kíp của bác sĩ Lê Chí Công bước vào một cuộc đấu trí cân não. Nếu chọn phương án bóc u cùng lúc mổ lấy thai, nguy cơ băng huyết cực cao - "cơn ác mộng" của ngành sản khoa có thể cướp đi tử cung của người phụ nữ trẻ. Nhưng nếu chờ hết thời kỳ hậu sản để mổ bóc nhân xơ thì sản phụ phải tiếp tục chịu đựng đau đớn do chèn ép và đối mặt với một cuộc phẫu thuật khác.

Khoảnh khắc chào đón em bé chào đời đầy hạnh phúc tại BVQT Phương Châu

Thấu hiểu những đau đớn mà chị L. đã gánh chịu suốt thai kỳ, bác sĩ Công chọn phương án khó nhưng nhân văn bóc u bảo tồn ngay trong ca mổ. Mọi kịch bản rủi ro đều được tính toán kỹ lưỡng, từ nguồn máu dự phòng đến thiết bị cầm máu chuyên sâu. Sau khi đón bé an toàn, căn phòng mổ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc và những nhịp tay tỉ mỉ. Từng khối nhân xơ được bóc tách khéo léo. Kết quả đẹp hơn cả một giấc mơ: 8 khối u bị loại bỏ, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn và không cần truyền thêm máu.

Sự chuẩn bị chu toàn và bản lĩnh y khoa đã tạo nên một kết thúc trọn vẹn: bé chào đời an toàn, một bệnh lý phức tạp được giải quyết triệt để và thiên chức làm mẹ được bảo tồn nguyên vẹn.

18 ngày sau cuộc vượt cạn , chị L. trở lại Phương Châu tái khám với nụ cười rạng rỡ. Những cơn đau ám ảnh, nỗi lo âu về tình trạng thận ứ nước giờ đây đã lùi vào quá khứ. Khoảnh khắc ống sonde JJ cuối cùng được rút ra cũng là lúc chị trút bỏ được gánh nặng cuối cùng trên cơ thể.

Bác sĩ Công thăm sản phụ và chụp ảnh kỷ niệm tại BVQT Phương Châu