BYD Da Tang bị lắp nhầm vị trí mâm trước và sau

Một sự cố liên quan đến quy trình lắp ráp mới đây khiến nhiều chủ xe BYD Da Tang tại Trung Quốc lo ngại về chất lượng và độ an toàn của phương tiện. Theo phản ánh từ người dùng, một số xe được bàn giao với tình trạng mâm trước và sau bị lắp nhầm vị trí, khiến cấu hình bánh xe không còn đúng như thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

BYD Da Tang hay còn gọi là Great Tang là mẫu SUV thuộc dòng sản phẩm Dynasty của hãng xe Trung Quốc, ra mắt thị trường vào giữa tháng 7.2026. Mẫu xe này có hai cấu hình hệ truyền động gồm dẫn động bốn bánh (AWD) sử dụng hai mô-tơ điện và dẫn động cầu sau (RWD) sử dụng một mô-tơ điện. Sau 4 tháng được nhà phân phối giao đến tay khách hàng đặt mua, mới đây một số người dùng BYD Da Tang phản ánh nhà sản xuất đã lắp nhầm vị trí mâm trước và mâm sau dẫn đến tình trạng mòn lốp quá mức và thậm chí nổ lốp.

BYD Da Tang hay còn gọi là Great Tang là mẫu SUV thuộc dòng sản phẩm Dynasty của hãng xe Trung Quốc, ra mắt thị trường vào giữa tháng 7.2026 Ảnh: CAR NEWS CHINA

Đáng chú ý, theo trang tin 3YC User Report chuyên theo dõi hãng xe BYD, đây không phải là sự cố đơn lẻ xảy ra với một vài xe. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều chủ sở hữu xe Da Tang đã bày tỏ sự bức xúc và đã gửi khiếu nại lên 12365auto.com - một nền tảng giải quyết khiếu nại người tiêu dùng ô tô tại Trung Quốc.

Một số người dùng cho biết xe xuất hiện hiện tượng lệch lái bất thường trong quá trình di chuyển hàng ngày, thậm chí khó giữ hướng chạy thẳng khi vận hành trên đường cao tốc. Một số trường hợp còn phản ánh tình trạng lốp mòn bất thường, thậm chí có nguy cơ nổ lốp.

Hiện tại, vấn đề chỉ ảnh hưởng đến một phiên bản của dòng SUV Da Tang phiên bản 950 km RWD. Theo cấu hình tiêu chuẩn, phiên bản này sử dụng lốp kích thước 255/50R20 kết hợp mâm rộng 8J ở bánh trước. Trong khi đó, bánh sau sử dụng lốp 275/45R20 đi cùng mâm rộng 9J. Các ký hiệu 8J và 9J đề cập đến chiều rộng và độ dày thành vành, với 8 và 9 lần lượt là chiều rộng.

Vấn đề được xác định nằm ở việc lắp nhầm vị trí mâm trước và sau Ảnh: CAR NEWS CHINA

Qua kiểm tra tại đại lý và đối chiếu thông số kỹ thuật, vấn đề được xác định nằm ở việc lắp nhầm vị trí mâm trước và sau. Cụ thể, bộ lốp vẫn được bố trí đúng vị trí thiết kế nhưng phần mâm lại bị đảo ngược, mâm sau có kích thước rộng hơn được lắp ở phía trước, trong khi mâm trước hẹp hơn lại nằm ở phía sau.

Theo giới hạn tương thích được Tổ chức Kỹ thuật lốp và vành châu Âu (ETRTO) công bố, lốp 255/50R20 có thể sử dụng với mâm rộng từ 7J đến 9J. Do đó, khi lắp vào mâm 9J vốn dành cho bánh sau, lốp trước vẫn nằm trong giới hạn tương thích về mặt thông số, dù đã sát ngưỡng trên.

Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng hơn ở bánh sau. Lốp 275/45R20 được thiết kế để sử dụng với mâm có chiều rộng từ 8.5J đến 10.5J. Khi lắp lên mâm 8J quá hẹp, lốp không còn được nâng đỡ đúng điều kiện thiết kế. Sự không tương thích này có thể làm thay đổi hình dạng và độ căng của thành lốp, ảnh hưởng đến diện tích tiếp xúc với mặt đường cũng như khả năng phản hồi khi đánh lái. Trong một số tình huống, xe có thể giảm độ ổn định khi vào cua, chuyển làn hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Một số chủ xe BYD Da Tang bị ảnh hưởng đang yêu cầu nhà sản xuất có biện pháp khắc phục toàn diện thay vì chỉ đơn thuần đảo lại vị trí mâm Ảnh: CAR NEWS CHINA

Đáng chú ý, sự thay đổi đặc tính bánh xe còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống cân bằng điện tử (ESC). Hệ thống này sử dụng dữ liệu từ các cảm biến để nhận biết trạng thái chuyển động của xe, từ đó can thiệp vào lực phanh từng bánh và mô-men xoắn nhằm hạn chế hiện tượng mất kiểm soát. Khi cấu hình mâm và lốp không đúng thiết kế, đặc tính vận hành của bánh xe có thể thay đổi, khiến khả năng can thiệp của các hệ thống hỗ trợ ổn định không còn đạt hiệu quả như tính toán ban đầu.

Trước những rủi ro tiềm ẩn, một số chủ xe BYD Da Tang bị ảnh hưởng đang yêu cầu nhà sản xuất có biện pháp khắc phục toàn diện thay vì chỉ đơn thuần đảo lại vị trí mâm. Các yêu cầu được đưa ra bao gồm thay mới toàn bộ mâm và lốp, kiểm tra hệ thống khung gầm, cơ cấu lái, hệ thống treo, cảm biến tốc độ bánh xe và những bộ phận có liên quan. Những chi tiết bị hư hỏng do quá trình sử dụng xe trong tình trạng lắp ráp sai cũng được đề nghị thay thế miễn phí.

Ngoài ra, người dùng còn yêu cầu BYD gia hạn bảo hành bằng văn bản đối với các bộ phận thuộc hệ thống gầm và truyền động, đồng thời cung cấp phương tiện thay thế hoặc hỗ trợ chi phí đi lại trong thời gian sửa chữa.

BYD Da Tang có giá khởi điểm 239.900 nhân dân tệ (35.900 USD) tại Trung Quốc. Xe được trang bị pin LFP 105,8 và 130,2 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 950 km. Theo China EV DataTracker, trong tháng 9.2026, BYD đã giao 10.997 chiếc Da Tang tại thị trường nội địa.