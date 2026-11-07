Xe MPV vừa đổ xăng vừa sạc điện BYD M6 DM rục rịch về Việt Nam

Bên cạnh phiên bản thuần điện đang phân phối tại Việt Nam và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, từ quý 2/2026 mẫu MPV 7 chỗ - BYD M6 được hãng xe Trung Quốc trình làng phiên bản plug-in hybrid BYD M6 DM tại Trung Quốc cũng như một số quốc gia khu vực Đông Nam Á (như Indonesia, Thái Lan…)

Đây là phiên bản BYD M6 DM sử dụng hệ thống truyền động plug-in hybrid hay còn gọi là xe hybrid cắm sạc ngoài, được BYD tinh chỉnh lại thiết kế, trang bị công nghệ mới… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của khách hàng.

Đây là phiên bản BYD M6 DM sử dụng hệ thống truyền động plug-in hybrid hay còn gọi là xe hybrid cắm sạc ngoài Ảnh: Kompas

M6 DM sử dụng hệ truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm mới nhất của BYD với mô-tơ điện có công suất 163 mã lực và mô-men cực đại 210 Nm đóng vai trò chính. Hệ thống này kết hợp với động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 126 Nm, cùng hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT). Với cấu hình này, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/giờ.

Tùy phiên bản, mẫu xe này sẽ được trang bị pin có dung lượng khác nhau. Bản Classic sử dụng pin LFP 74 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 45 km. Trong khi đó, bản Cross dùng pin 18,3 kWh và có thể di chuyển tối đa 110 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Theo BYD, khi sạc đầy pin, đổ đầy bình xăng, BYD M6 DM có thể đi được quãng đường tối đa lên đến 1.800 km, tức gấp hơn 4 lần quãng đường di chuyển của bản thuần điện đang phân phối tại Việt Nam.

Khi sạc đầy pin, đổ đầy bình xăng, BYD M6 DM có thể đi được quãng đường tối đa lên đến 1.800 km Ảnh: Kompas

Đây được xem là con số lý tưởng giúp mẫu xe này phù hợp hơn khi sử dụng làm xe chạy dịch vụ taxi hay kể cả sử dụng cho cả gia đình trong những chuyến hành trình dài. Do đó, sau khi BYD M6 DM được phân phối tại Indonesia, Thái Lan… không ít khách hàng đang chờ đợi sự xuất hiện của phiên bản này tại thị trường Việt Nam.

Liên quan đến kế hoạch phân phối sản phẩm tại Việt Nam, trao đổi với PV Thanh Niên tại một sự kiện mới đây diễn ra tại TP.HCM, ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết: "BYD M6 DM là một mẫu MPV sử dụng hệ thống truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm mới nhất của BYD cho khả năng vận hành rất ấn tượng. Chúng tôi đã lên kế hoạch đưa mẫu xe này về Việt Nam để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời tăng tính cạnh tranh ở phân khúc MPV phổ thông. Dự kiến BYD M6 DM sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm tới".

BYD M6 DM sẽ trình làng Việt Nam trong năm tới Ảnh: Kompas

Trước đó, BYD M6 DM đã được BYD phân phối tại thị trường Indonesia từ tháng 5.2026 và mới đây tiếp tục trưng bày tại Triển lãm ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Theo thông tin từ BYD Motor Indonesia, phiên bản BYD M6 DM có giá dao động 298 - 390 triệu rupiah (khoảng 447 - 585 triệu đồng). Ngay trong 3 ngày đầu mở bán, BYD M6 DM nhận được khoảng 400 - 500 đơn đặt hàng.

Hiện tại phiên bản thuần điện của M6 đang là dòng xe bán chạy nhất của BYD tại Việt Nam. Do đó, nếu BYD M6 DM sớm gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ góp phần tăng thêm sức hút của mẫu xe này với khách hàng cũng như tăng lợi thế cạnh tranh ở phân khúc xe MPV phổ thông.