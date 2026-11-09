Sedan đầu bảng của BYD tham vọng trở thành mẫu xe sang xịn nhất Trung Quốc

Yangwang là thương hiệu xe năng lượng mới hạng sang thuộc Tập đoàn BYD, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp thay vì cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe phổ thông. Với Altior, hãng xe Trung Quốc muốn mở rộng giới hạn của một chiếc sedan điện, kết hợp kích thước đồ sộ, vật liệu sang trọng, chế tác cầu kỳ và hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành.

Sau khoảng 3 năm phát triển, Yangwang Altior vừa được BYD ra mắt toàn cầu tại Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tên gọi Altior có nguồn gốc từ tiếng Latin, mang ý nghĩa "cao hơn", thể hiện tham vọng nâng tầm trải nghiệm xe sang của thương hiệu Yangwang.

Yangwang Altior vừa được BYD ra mắt toàn cầu tại Abu Dhabi Ảnh: Yangwang

Điểm đáng chú ý đầu tiên của mẫu xe này đến từ kích thước đồ sộ với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 5.600 x 2.030 x 1.590 (mm), trong khi chiều dài trục cơ sở lên đến 3.500 mm. Những thông số này đưa mẫu sedan điện của BYD vào nhóm xe có kích thước đặc biệt lớn, thậm chí chiều dài tổng thể còn nhỉnh hơn Rolls-Royce Phantom bản trục cơ sở tiêu chuẩn.

Thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh đồng nghi lễ trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, biểu tượng của sức mạnh và sự uy nghiêm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt phía trước được đánh bóng, sắp xếp các chi tiết để bắt ánh sáng từ các góc độ khác nhau. Hệ thống đèn chào mừng có 12 chi tiết xoay và phát sáng tuần tự khi chủ xe tiến đến.

Thiết kế ngoại thất của Yangwang Altior lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh đồng nghi lễ trong văn hóa Trung Quốc cổ đại

Ảnh: Yangwang

Yangwang Altior được thiết kế kiểu cửa mở ngược ở hàng ghế sau, tương tự một số mẫu xe siêu sang. Cửa trước có thể mở tối đa 80 độ, cửa sau mở đến 90 độ, tạo thuận lợi cho việc lên xuống xe. Hãng còn bố trí ô cá nhân trong cửa, một chi tiết thường gắn với những mẫu xe siêu sang như Rolls-Royce.

Khoang nội thất mẫu sedan hạng sang này cũng được Yangwang tạo khác biệt với cấu hình 4 chỗ ngồi, ưu tiên không gian và sự riêng tư cho hành khách phía sau. BYD sử dụng nhiều vật liệu có giá trị và gắn với văn hóa Trung Quốc như ngọc bích Hetian màu vàng, da bán aniline, thảm len tự nhiên và các chi tiết gỗ. Phần ghế ngồi kết hợp kỹ thuật thêu lụa truyền thống Tô Châu với những họa tiết đục lỗ, tạo nên sự giao thoa giữa thủ công mỹ nghệ và công nghệ sản xuất hiện đại.

Không gian dành cho hành khách phía sau có khoảng để đầu gối 354 mm và khoảng duỗi chân 1.209 mm. Hai ghế kiểu không trọng lực lấy cảm hứng từ ghế máy bay thương gia, tích hợp hệ thống massage cơ học với các đầu massage dạng bi. Những tiện nghi khác gồm hệ thống âm thanh Dynaudio Platinum Evidence 39 loa, màn hình giải trí gắn trần kích thước 21,4 inch và hai tủ lạnh tích hợp. Trong đó, tủ lạnh phía sau có dung tích 5,5 lít, hỗ trợ cả làm lạnh lẫn làm ấm. Khoang hành lý có dung tích 532 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong những chuyến đi dài.

Nội thất Yangwang Altior được BYD sử dụng nhiều vật liệu có giá trị và gắn với văn hóa Trung Quốc

Ảnh: Yangwang

Không chỉ tập trung vào sự xa xỉ, Yangwang Altior còn được BYD trang bị hệ truyền động điện với 4 mô-tơ độc lập. Hệ thống có khả năng kiểm soát mô-men xoắn riêng biệt tại từng bánh xe, điều chỉnh hơn 100 lần mỗi giây nhằm tăng độ chính xác khi phân bổ lực kéo và cải thiện khả năng kiểm soát thân xe.

Mẫu sedan này còn có khả năng xoay tại chỗ kiểu xe tăng (tank turn) và chức năng nổi khẩn cấp khi xe vô tình rơi xuống nước. Hệ thống treo chủ động DiSus thế hệ mới phối hợp với camera nhận diện mặt đường, liên tục điều chỉnh để hạn chế rung lắc, giảm ảnh hưởng từ mặt đường xấu đến hành khách.

Về pin, BYD cho biết Altior có thể di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần sạc theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Theo công bố của BYD, mẫu xe này sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh FLASH Charging. Altior cũng là mẫu xe đầu tiên trang bị chip hỗ trợ lái xe Xuanji A3 do hãng tự phát triển, kết hợp hệ thống God's Eye A hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh, từ di chuyển trên cao tốc, đường đô thị đến tự động đỗ xe.

Yangwang Altior có giá khởi điểm khoảng 2,08 triệu nhân dân tệ, tương đương 311.000 USD Ảnh: Yangwang

Theo Motor1, Yangwang Altior có giá khởi điểm khoảng 2,08 triệu nhân dân tệ, tương đương 311.000 USD. Mức giá này cho thấy BYD không định vị sản phẩm trong nhóm sedan hạng sang thông thường mà muốn tiến vào phân khúc siêu sang, nơi những cái tên như Rolls-Royce hay Bentley đang có vị thế lâu năm. Mẫu xe dự kiến có hai phiên bản Executive và Bespoke. Sự xuất hiện của Yangwang Altior phản ánh bước chuyển đáng chú ý của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào lợi thế giá bán, công nghệ pin hay trang bị tiện nghi, các nhà sản xuất nước này đang muốn xây dựng những thương hiệu có khả năng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp nhất.