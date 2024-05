BYD Dolphin xuất hiện tại Việt Nam, có đủ sức cạnh tranh VinFast e34?

Tại Việt Nam, BYD Dolphin mở bán sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF e34, một mẫu xe có đầy đủ lợi thế từ giá bán, thương hiệu trong nước cho đến hệ thống trạm sạc phủ khắp cả nước. Trong khi đó, người dùng BYD Dolphin chỉ có thể sạc tại nhà hoặc các trạm sạc nhỏ giọt của bên thứ 3.

BYD Dolphin sở hữu kích thước 4.290 x 1.770 x 1.570 (mm) và chiều dài cơ sở 2.700mm. Với kích thước này, Dolphin cạnh tranh trực tiếp với MG4 Electric và Ora Good Cat ở Thái Lan như MG4 Electric và Ora Good Cat. Tại Việt Nam, BYD Dolphin nhỏ hơn một chút so với đối thủ VinFast VF e34.



Bên trong, BYD Dolphin 2024 vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế của bản tiền nhiệm nhưng bổ sung một số cải tiến, các chi tiết nhựa và da không cho cảm giác cao cấp mặc dù hãng xe Trung Quốc đã cố gắng tích hợp nhiều chức năng vào bên trong nội thất như điều hòa tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch sau vô-lăng, ghế bọc da tổng hợp, màn hình giải trí 12,8 inch có thể xoay và tương thích Apple CarPlay có dây, 6 loa và phanh tay điện tử.

Bản Extended Range có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại thông minh không dây, ghế trước chỉnh điện với chức năng làm mát, đèn LED đọc sách cho hàng ghế sau và kính cửa sổ đóng/mở một chạm.

Dolphin di chuyển với một động cơ điện cùng hệ dẫn động cầu trước. Bản Dynamic Standard Range có thể di chuyển 410 km sau mỗi lần sạc (tính theo chuẩn NEDC). Trong khi đó, bản Premium đi được 490 km.

BYD Dolphin không có lợi thế trạm sạc

BYD Dolphin phiên bản cao cấp trang bị động cơ công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, giúp xe tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 7 giây. Với bản tiêu chuẩn, xe chỉ có sức mạnh 94 mã lực và 180 Nm mô-men xoắn. Con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với xe hạng A chạy xăng (chẳng hạn Honda Brio 89 mã lực, Hyundai Grand i10 83 mã lực). Do đó, xe cần tới 12,3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ. Nếu so sánh với đối thủ trực tiếp VinFast VF e34 (động cơ mạnh 150 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm), mẫu xe Trung Quốc bản tiêu chuẩn sẽ yếu hơn đáng kể.



Về an toàn, BYD Dolphin được trang bị 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, hệ thống phanh ABS, ESC, kiểm soát lực kéo, EBD, cảm biến đỗ xe (trước/sau), camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước/sau…

Hiện chưa rõ mức giá bán cụ thể của BYD Dolphin tại thị trường Việt Nam. Theo nhiều đồn đoán trước đó, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 700 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, tương đương VinFast VF e34.