ByteDance thử nghiệm mạng xã hội ảo tương tự metaverse

Theo South China Morning Post, ứng dụng mới có tên là Paiduidao. Mặc dù các chức năng của ứng dụng có vẻ phù hợp với mô tả chung của metaverse, đề cập đến mạng lưới thế giới ảo ba chiều nơi mọi người có thể tương tác với nhau, nhưng một đại diện của công ty cho biết nó “không liên quan đến metaverse”. Người này nói thêm rằng ứng dụng hiện trong giai đoạn thử nghiệm beta bởi một nhóm nhỏ người dùng và cần phải có mã mời để truy cập.

Paiduidao do công ty con Beijing Shi Qu Wu Xian Technology thuộc sở hữu hoàn toàn của ByteDance phát triển. Nó được ra mắt vào đầu tuần này trên các cửa hàng ứng dụng iOS và Android ở Trung Quốc. Nó có logo hình hai nhân vật hoạt hình tựa vào nhau cùng với khẩu hiệu: “no man is an island” (không có ai là một hòn đảo).

Theo công ty theo dõi dữ liệu App Annie, mặc dù không hoạt động hoàn toàn, nhưng Paiduidao là ứng dụng xã hội iOS được tải xuống nhiều thứ 77 vào ngày 28.1. Paiduidao đánh dấu nỗ lực mới nhất từ phía ByteDance nhằm phá vỡ thị trường truyền thông xã hội của Trung Quốc, đồng thời thách thức ứng dụng WeChat phổ biến của Tencent Holdings, vốn được cài đặt trên hầu hết điện thoại thông minh ở đại lục.





Các liên doanh mạng xã hội trước đây của ByteDance phần lớn bị đình trệ. Năm ngoái, ByteDance đã ngừng hoạt động của Feiliao, được ra mắt như ứng dụng nhắn tin tức thời vào năm 2019 và được biết đến trên toàn cầu với tên gọi Flipchat. Nền tảng chia sẻ ảnh Xintu giống Instagram cũng không còn tồn tại.

Việc ByteDance mua lại công ty khởi nghiệp thực tế ảo (VR) Pico Interactive có trụ sở tại Bắc Kinh vào tháng 8.2021 được nhiều người coi như là một bước tiến của công ty vào metaverse. Tuy nhiên, ông Alex Zhu, người đứng đầu sản phẩm và chiến lược của ByteDance, vào thời điểm đó nói rằng thỏa thuận xuất phát từ việc công ty nhận ra giá trị của công nghệ VR và thực tế tăng cường (AR), chứ không liên quan gì đến metaverse.