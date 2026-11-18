Ngày 17.11, Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, căn cứ vào dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội khóa XVI, kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua, cơ quan này sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Cục C08 sẽ nghiên cứu sửa Nghị định 168, trong đó dự kiến phân hóa cụ thể lỗi vượt đèn đỏ ẢNH: CỤC CSGT

Trong đó, C08 sẽ nghiên cứu, đề xuất phân hóa đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Cụ thể, CSGT sẽ xử phạt nghiêm theo mức hiện hành đối với trường hợp đèn đỏ đã bật sáng nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vượt đèn, đi qua nút giao hoặc điều khiển phương tiện đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ phân biệt rõ các tình huống thực tế để tránh xử lý máy móc đối với những trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc kể cả trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Cạnh đó, C08 cũng nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu của các hành vi trên hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Theo C08, việc xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

Đối với những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm, người dân có thể khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền.

C08 khẳng định quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

"Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm. Đồng thời, cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu", C08 nhấn mạnh.