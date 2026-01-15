Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm

Gia Bách
Gia Bách
15/01/2026 15:17 GMT+7

Sát tết, cửa biển Sông Đốc rộn ràng tàu vào bến. Cá ba thú, cá ngừ trúng mùa, được giá giúp nhiều chuyến biển lãi hàng trăm triệu đồng.

Những ngày cận tết, nhịp sống tại cảng cá Sông Đốc (xã Sông Đốc, Cà Mau) sôi động hơn hẳn. Tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy cá, cảnh mua bán rộn ràng từ sáng sớm đến chiều muộn. Giữa không khí tất bật ấy, cá ngừ, cá ba thú trở thành "nhân vật chính" của mùa biển cuối năm khi vừa trúng mùa, vừa giữ giá ổn định, góp phần quyết định hiệu quả mỗi chuyến ra khơi.

Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm - Ảnh 1.

Ngư dân Sông Đốc trúng mùa cá ba thú, được giá giúp nhiều chuyến biển đạt doanh thu xấp xỉ 1 tỉ đồng

ẢNH: CTV

Chủ tàu Phan Quốc Tuyền (ngụ Sông Đốc) cho biết, chuyến biển này mang lại kết quả vượt mong đợi. Thị trường cuối năm sôi động khi giá cá nhích lên, sản lượng khai thác tốt hơn mọi năm. Tàu của anh chủ yếu đánh bắt cá chợ, nhưng riêng cá ba thú và cá ngừ năm nay "trúng đậm", doanh thu khá cho cả chuyến.

Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm - Ảnh 2.

Cá ngừ cũng là loại cá ngư dân Sông Đốc trung mùa chuyến biển này

ẢNH: G.B

Theo anh Tuyền, tàu của anh xuất bến ngày 26.10 âm lịch, vào bờ ngày 19.11 âm lịch, được xem là chuyến trúng nhất từ trước đến nay. Riêng cá ba thú đạt khoảng 30 tấn/chuyến, giá bán tại biển khoảng 31.000 đồng/kg. Tổng doanh thu mỗi chuyến dao động 900 triệu đến 1 tỉ đồng; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng 250 triệu đồng.

Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm - Ảnh 3.

Lao động tại cảng cá Sông Đốc phân loại, bốc dỡ cá từ các tàu vừa cập bến, tạo nên không khí nhộn nhịp của mùa biển trúng những ngày cận tết

ẢNH: G.B

Ngư dân Trần Quốc Thái, chủ tàu CM 99885-TS, cho hay những chuyến biển gần đây chủ yếu đánh được cá ba thú và cá ngừ, thu nhập "đỡ hơn những năm trước và có lãi". Với doanh thu mỗi chuyến khoảng 800-900 triệu đồng, sau chi phí, phần chia cho bạn ghe cũng đạt mức trên dưới chục triệu đồng mỗi người, khoản thu đáng kể trong bối cảnh nhiều nghề biển từng trải qua giai đoạn khó khăn.

Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm - Ảnh 4.

Cảnh mua bán rộn ràng từ sáng sớm đến chiều muộn

ẢNH: G.B

Theo kinh nghiệm của ngư dân, từ nay đến khoảng tháng 3-4 âm lịch, nếu thời tiết tiếp tục êm, biển lặng, hoạt động khai thác sẽ còn thuận lợi. Đây được xem là quãng thời gian "vàng" để bù đắp chi phí, cải thiện thu nhập và tiếp thêm động lực cho bà con bám biển, gắn bó với nghề truyền thống.

Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm - Ảnh 5.

Khoang tàu đầy cá, ngư dân Sông Đốc phấn khởi sau chuyến biển cuối năm trúng mùa, được giá

ẢNH: G.B

Những khoang tàu đầy cá, những nụ cười rạng rỡ của ngư dân nơi cửa biển Sông Đốc đang vẽ nên bức tranh mùa biển cuối năm ấm áp. Đó không chỉ là câu chuyện trúng mùa, được giá, mà còn là tín hiệu tích cực cho một cái tết đủ đầy sau những ngày dài lênh đênh trên sóng nước.

Tin liên quan

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Chuyến biển chỉ nửa ngày giúp nhiều ngư dân ở TP.Hà Tĩnh thu về tiền triệu nhờ trúng mùa cá trích.

Khám phá thêm chủ đề

trúng mùa Cá ngừ Ngư dân Sông Đốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận