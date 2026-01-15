Cá ba thú trúng mùa, tàu cá Sông Đốc lãi trăm triệu chuyến biển cuối năm

Những ngày cận tết, nhịp sống tại cảng cá Sông Đốc (xã Sông Đốc, Cà Mau) sôi động hơn hẳn. Tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy cá, cảnh mua bán rộn ràng từ sáng sớm đến chiều muộn. Giữa không khí tất bật ấy, cá ngừ, cá ba thú trở thành "nhân vật chính" của mùa biển cuối năm khi vừa trúng mùa, vừa giữ giá ổn định, góp phần quyết định hiệu quả mỗi chuyến ra khơi.

Ngư dân Sông Đốc trúng mùa cá ba thú, được giá giúp nhiều chuyến biển đạt doanh thu xấp xỉ 1 tỉ đồng ẢNH: CTV

Chủ tàu Phan Quốc Tuyền (ngụ Sông Đốc) cho biết, chuyến biển này mang lại kết quả vượt mong đợi. Thị trường cuối năm sôi động khi giá cá nhích lên, sản lượng khai thác tốt hơn mọi năm. Tàu của anh chủ yếu đánh bắt cá chợ, nhưng riêng cá ba thú và cá ngừ năm nay "trúng đậm", doanh thu khá cho cả chuyến.

Cá ngừ cũng là loại cá ngư dân Sông Đốc trung mùa chuyến biển này ẢNH: G.B

Theo anh Tuyền, tàu của anh xuất bến ngày 26.10 âm lịch, vào bờ ngày 19.11 âm lịch, được xem là chuyến trúng nhất từ trước đến nay. Riêng cá ba thú đạt khoảng 30 tấn/chuyến, giá bán tại biển khoảng 31.000 đồng/kg. Tổng doanh thu mỗi chuyến dao động 900 triệu đến 1 tỉ đồng; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng 250 triệu đồng.

Lao động tại cảng cá Sông Đốc phân loại, bốc dỡ cá từ các tàu vừa cập bến, tạo nên không khí nhộn nhịp của mùa biển trúng những ngày cận tết ẢNH: G.B

Ngư dân Trần Quốc Thái, chủ tàu CM 99885-TS, cho hay những chuyến biển gần đây chủ yếu đánh được cá ba thú và cá ngừ, thu nhập "đỡ hơn những năm trước và có lãi". Với doanh thu mỗi chuyến khoảng 800-900 triệu đồng, sau chi phí, phần chia cho bạn ghe cũng đạt mức trên dưới chục triệu đồng mỗi người, khoản thu đáng kể trong bối cảnh nhiều nghề biển từng trải qua giai đoạn khó khăn.

Cảnh mua bán rộn ràng từ sáng sớm đến chiều muộn ẢNH: G.B

Theo kinh nghiệm của ngư dân, từ nay đến khoảng tháng 3-4 âm lịch, nếu thời tiết tiếp tục êm, biển lặng, hoạt động khai thác sẽ còn thuận lợi. Đây được xem là quãng thời gian "vàng" để bù đắp chi phí, cải thiện thu nhập và tiếp thêm động lực cho bà con bám biển, gắn bó với nghề truyền thống.

Khoang tàu đầy cá, ngư dân Sông Đốc phấn khởi sau chuyến biển cuối năm trúng mùa, được giá ẢNH: G.B

Những khoang tàu đầy cá, những nụ cười rạng rỡ của ngư dân nơi cửa biển Sông Đốc đang vẽ nên bức tranh mùa biển cuối năm ấm áp. Đó không chỉ là câu chuyện trúng mùa, được giá, mà còn là tín hiệu tích cực cho một cái tết đủ đầy sau những ngày dài lênh đênh trên sóng nước.