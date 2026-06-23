Ca bệnh hiếm: U trực tràng gây tắc ruột, xương cá đâm thủng đại tràng

Ngày 23.6, tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, ê kíp vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị tắc ruột do u trực tràng kèm dị vật đâm thủng đại tràng.

Hình ảnh nội soi ghi nhận dị vật dài khoảng 3 cm, 1 đầu đâm sâu vào thành đại tràng, có dịch mủ xung quanh Ảnh: CTV

Trước đó, ông P.V.P (65 tuổi, ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện tình trạng tiêu lỏng nhiều lần, sau đó tiêu ra máu nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chảy máu tiêu hóa, u tăng sinh trực tràng chưa rõ tính chất, viêm đại tràng, kèm theo bệnh lý nền gồm tăng huyết áp và động kinh.

Đáng chú ý, kết quả nội soi phát hiện một dị vật dài 3 cm, 1 đầu đâm sâu vào thành đại tràng, có dịch mủ xung quanh, gây tổn thương thành ruột (nghi là xương cá). Đồng thời, khối u trực tràng gây hẹp lòng ruột dẫn đến tình trạng tắc ruột.

Sau hội chẩn, ê kíp Khoa gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Tổng quát quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng đại tràng, nội soi lấy dị vật trực tràng và phẫu thuật nội soi mở đại tràng sigma ra da (hậu môn nhân tạo trên dòng) nhằm xử trí tổn thương, giải quyết tình trạng tắc ruột và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Dị vật dài 3 cm (nghi là xương cá) được gắp ra sau phẫu thuật nội soi trực tràng Ảnh: CTV

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, đây là trường hợp khá phức tạp do người bệnh vừa có khối u trực tràng gây tắc ruột, vừa có dị vật đâm xuyên thành đại tràng gây viêm và tạo ổ mủ. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ thủng đại tràng lan rộng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Việc lựa chọn phẫu thuật nội soi giúp hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại tổng quát. Dự kiến sau khoảng 3 tuần, khi tình trạng toàn thân ổn định, người bệnh sẽ được phẫu thuật điều trị khối u trực tràng theo kế hoạch.