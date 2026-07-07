Ca bệnh hy hữu: Nội soi ung thư gan phát hiện thêm ung thư thực quản

Bệnh nhân là ông N.V.T (trú tại Bắc Ninh). Tháng 4 vừa qua, ông T. được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tại phân thùy trước của gan và đã được phẫu thuật cắt gan thành công.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết T.Ư phẫu thuật tạo hình thực quản cho nam bệnh nhân ung thư thực quản ẢNH: THANH ĐẶNG

Trước phẫu thuật gan, tại Trung tâm Phẫu thuật gan mật, tiêu hóa và ung bướu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), bệnh nhân được nội soi thực quản - dạ dày nhằm đánh giá tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản trên nền bệnh gan mạn tính, từ đó tiên lượng và hạn chế nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trong và sau phẫu thuật.

Quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện vùng niêm mạc thực quản có màu sắc bất thường. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản.

Hồi phục tốt sau phẫu thuật gan, mới đây, ông T. trở lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư tiếp tục điều trị ung thư thực quản.

TS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật gan mật, tiêu hóa và ung bướu, cùng kíp mổ đã thực hiện ca đại phẫu: cắt thực quản, nạo vét hạch và tạo hình thực quản cho bệnh nhân bằng dạ dày đã được thu hẹp hợp lý.

Với ca bệnh trên, bác sĩ Đặng Hoàng Quốc, Trung tâm Phẫu thuật gan mật, tiêu hóa và ung bướu, cho biết đây là một trường hợp đặc biệt khi người bệnh mắc đồng thời 2 ung thư nguyên phát khác nhau, là 2 ung thư hoàn toàn khác nhau.

Khối u ở gan là ung thư biểu mô tế bào gan, còn tổn thương thực quản là ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát, không phải do ung thư gan di căn. Tổn thương thực quản được phát hiện rất sớm, hoàn toàn tình cờ trong quá trình chuẩn bị điều trị ung thư gan.

Từ ca bệnh hy hữu trên, bác sĩ Quốc cảnh báo, ung thư thực quản đặc biệt nguy hiểm vì tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn khởi phát, triệu chứng của bệnh khá kín đáo, chỉ là cảm giác nuốt nghẹn nhẹ khi ăn thức ăn đặc, nuốt hơi vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thỉnh thoảng bị sặc khi ăn, uống dẫn đến đa phần người dân đều chủ quan bỏ qua.

Thực quản là cơ quan không có lớp thanh mạc (lớp màng bao bọc ngoài cùng) như các cơ quan tiêu hóa khác (dạ dày, đại tràng). Do thiếu "hàng rào" bảo vệ này, khi tế bào ác tính xuất hiện, chúng có xu hướng xâm lấn rất nhanh sang các tổ chức lân cận như khí quản, mạch máu lớn ở ngực, khiến cơ hội phẫu thuật triệt căn mất đi rất nhanh nếu phát hiện muộn.

Nhóm người có nguy cơ cao mắc ung thư thực quản như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá lâu năm, người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) kéo dài, hoặc người có thói quen thường xuyên sử dụng đồ ăn, thức uống quá nóng.