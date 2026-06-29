Cá chết hàng loạt do thi công Cảng hàng không Cà Mau: Xây trạm bơm rửa mặn

Ngày 29.6, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết qua kiểm tra đã xác định việc bơm cát phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đã làm nước mặn xâm nhập hệ thống kênh nội đồng.

Sự việc ảnh hưởng hơn 90 hộ dân với diện tích trên 85 ha, chủ yếu nuôi thủy sản nước ngọt, sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái. Kết quả quan trắc cho thấy độ mặn dao động từ 7,66‰ đến 15,13‰, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.

Tỉnh Cà Mau triển khai 3 trạm bơm rửa mặn do thi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đã làm nước mặn xâm nhập hệ thống kênh nội đồng ẢNH: G.B

Để xử lý, UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ công tác, đồng thời triển khai phương án rửa mặn bằng 3 trạm bơm có công suất khoảng 1.700 m³/giờ/trạm. Kinh phí thực hiện dự kiến gần 2,9 tỉ đồng do chủ đầu tư và đơn vị thi công bố trí.

Hiện tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xác định đầy đủ mức độ thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường, giúp người dân sớm phục hồi sản xuất.

Như Báo Thanh Niên thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau). Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi. Trong giai đoạn khô hạn, nguồn nước kênh rạch bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất và nuôi cá. Ghi nhận có 83 hộ bị cá chết, thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ nhưng đã tác động lớn đến sinh kế của người dân.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tân Thành cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân do để xảy ra tình trạng chậm trễ.