Cá chết hàng loạt trên sông Hiếu ở Quảng Trị

Ngày 11.7, thông tin từ ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt (Quảng Trị), cho biết địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng tìm hiểu nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông Hiếu chảy qua địa phương.

Trước đó, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hiếu, đoạn qua xã Cửa Việt, ghi nhận hàng ngàn con cá chết sau khi xuất hiện vệt nước có màu lạ.

Hàng ngàn con cá nuôi lồng bè của người dân trên sông Hiếu chết bất thường sau khi xuất hiện vệt nước đen ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

"Gia đình tôi nuôi thả 6 lồng cá dìa, cá bớp trên sông Hiếu. Tôi phát hiện có vệt nước màu lạ trên sông vào ngày 4.7, đến ngày 5.7, nước sông đậm màu hẳn, cá trong lồng bắt đầu bỏ ăn rồi ngoi lên mặt nước. Từ ngày 6.7 trở đi, cá chết dồn dập, con nào to thì bán tống bán tháo giá rẻ, con nhỏ đành vớt đem đi bỏ, gia đình tôi thiệt hại khoảng 9.000 con cá", ông Lê Văn Đương (ở xã Cửa Việt) nói.

Theo ông Lê Văn Thông, toàn xã hiện có 96 ha nuôi tôm, cua nước lợ dọc bờ sông Hiếu với 15 triệu con giống, cùng 11 hộ dân nuôi cá lồng bè với tổng 39 lồng, trên 60.000 con cá các loại, như: cá bớp, cá vược, cá hồng mỹ, cá dìa, cá nâu…

Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, UBND xã Cửa Việt đã phối hợp Trạm Chăn nuôi và thú y số 7 cùng Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường trực tiếp xuống hiện trường lấy mẫu cá, mẫu nước gửi đi xét nghiệm. Kết quả kiểm tra xác định từ ngày 5 - 10.7, đã có 14 lồng cá bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22 tấn.

Không chỉ cá lồng bè, cá tự nhiên cũng chết bất thường với số lượng lớn tại các phường Đông Hà, xã Cửa Việt, Nam Cửa Việt ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

Tình trạng cá chết hàng loạt còn xảy ra tại phường Đông Hà, khi cá tự nhiên tại khu vực gần đập ngăn mặn trên sông Hiếu cùng cá nuôi tại các ao hồ ở vùng Đông Giang 2 cũng chết rải rác.

Tại thôn Bắc Phước và An Hà thuộc xã Nam Cửa Việt, tình trạng cá nuôi lồng bè và cá tự nhiên cũng chết bất thường sau khi trên sông xuất hiện vệt nước màu khác thường chảy qua.

Trước tình trạng số lượng cá chết tiếp tục gia tăng, UBND xã Cửa Việt, UBND phường Đông Hà và các địa phương dọc sông Hiếu, sông Thạch Hãn đã có văn bản yêu cầu các hộ nuôi thủy sản tuyệt đối không cấp nước từ sông Hiếu vào ao nuôi tôm, cua khi chưa có kết quả phân tích chất lượng nguồn nước.

Đồng thời, các địa phương kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết, tăng tần suất lấy mẫu nước định kỳ để thông báo cho người dân chủ động ứng phó.