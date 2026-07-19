Cá chết hàng loạt trên sông Hiếu ở Quảng Trị: Nguyên nhân từ nguồn nước

Sáng nay 19.7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm tra chất lượng nước và bệnh mẫu cá chết liên quan đến tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Hiếu.

Cụ thể, trong 2 ngày 9 - 10.7, lực lượng chức năng đã lấy 12 mẫu nước tại 10 vị trí cùng 4 mẫu cá chết gồm cá nuôi ao, lồng bè và cá tự nhiên trên sông Hiếu.

Tình trạng cá chết trên sông Hiếu được xác định là do nguồn nước ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

Kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương 1 đối với các mẫu cá đều cho kết quả âm tính với bệnh hoại tử thần kinh và bệnh do vi rút TiLV. Dựa trên cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẳng định cá chết hàng loạt không phải do dịch bệnh.

Trong khi đó, kết quả quan trắc chất lượng nước lại phát hiện nguồn nước đang có vấn đề khi hàm lượng dinh dưỡng và chất hữu cơ gia tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Đối chiếu theo quy chuẩn, nhiều mẫu nước có thông số tổng ni tơ (Nitrogen, N 2 ) ở mức C hoặc D (mức xấu và rất xấu). Chỉ số tổng phốt pho (P) cũng nằm ở mức C hoặc D tại phần lớn các điểm quan trắc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, các thông số trên phản ánh chất lượng nguồn nước có xu hướng suy giảm rõ rệt, gây bất lợi đến môi trường sống của thủy sản. Sự thay đổi bất thường này làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng của tôm, cá nuôi lồng bè cũng như thủy sản tự nhiên.

"Xác định cá chết là do chất lượng nguồn nước có vấn đề bất thường chứ không phải do dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để tìm ra tác nhân tác động tiêu cực đến nguồn nước", đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Chi cục Thủy sản và kiểm ngư tỉnh Quảng Trị đã ban hành các công văn khẩn yêu cầu người dân tạm ngừng sử dụng nước từ sông Hiếu, sông Thạch Hãn để cấp vào ao nuôi cá.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin vào ngày 11.7, trên sông Hiếu và một nhánh sông Thạch Hãn đoạn chảy qua xã Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt, phường Đông Hà đã xảy ra tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt.

Một số hộ dân phát hiện từ ngày 4 - 5.7 trên sông Hiếu có một số đoạn xuất hiện vệt nước có màu bất thường. Tiếp tục các ngày sau đó cá bắt đầu chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè tại địa phương.