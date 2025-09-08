Cá mập cắn chết người lướt sóng ở bãi biển Úc

Cảnh sát Úc ngày 6.9 cho biết một người lướt sóng đã tử vong sau khi bị một cá mập lớn tấn công tại một bãi biển ở Sydney. Đây là vụ việc đầu tiên như vậy xảy ra tại khu vực này sau hơn 3 năm rưỡi, khiến một số bãi biển phải đóng cửa.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao John Duncan cho biết người đàn ông 57 tuổi, hiện vẫn chưa được xác định danh tính, đang lướt sóng cùng bạn bè tại bãi biển Long Reef thì bị tấn công.

Hậu quả là người này đã bị mất một số chi. Các đồng nghiệp của ông đã kịp trở về bãi biển an toàn và một lát sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy trôi nổi trên sóng biển. Một vài người khác đã ra vớt thi thể ông.

Ông Duncan cho biết vận động viên lướt sóng giàu kinh nghiệm này đã được kéo lên khỏi mặt nước nhưng đã mất quá nhiều máu và tử vong. “Chúng tôi hiểu rằng ông ấy có vợ và một cô con gái nhỏ, trong khi 7.9 là Ngày của Cha, điều này đặc biệt nghiêm trọng và bi thảm”, ông nói.

Bãi biển Long Reef, sau vụ việc một người lướt sóng tử vong vì bị cá mập lớn tấn công, ở Dee Why gần Sydney (Úc), ngày 6.9.2025 ẢNH: REUTERS

Tại bãi biển, phía bắc thành phố đông dân nhất nước Úc, mọi người bày tỏ sự bàng hoàng.

Một người dân chia sẻ: “Tôi đã lướt sóng khắp thế giới - châu Phi, một số nơi nhiều cá mập nhất, nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là một rủi ro mà tất cả chúng ta đều chấp nhận và hoàn toàn bi thảm. Ý tôi là không còn cách nào khác để nhìn nhận vấn đề này. Tôi nghĩ đó chỉ là vận rủi ngẫu nhiên”.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trong một vụ cá mập tấn công ở Sydney kể từ khi một người bơi lội thiệt mạng vào tháng 2.2022.

Dữ liệu cho thấy đã có ba vụ cá mập tấn công gây tử vong khác ở Úc trong năm 2025.

Nhà chức trách vẫn chưa chắc chắn loài cá mập nào đã gây ra vụ tấn công này. Hội đồng Bãi biển phía Bắc cho biết trong một tuyên bố rằng các nhân viên cứu hộ trên mô tô nước đang theo dõi các bãi biển để tìm kiếm con cá mập.