Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cá mập cắn chết người lướt sóng ở bãi biển Úc
Video Thế giới

Cá mập cắn chết người lướt sóng ở bãi biển Úc

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
08/09/2025 06:07 GMT+7

Một người đàn ông bị một con cá mập lớn tấn công tại một bãi biển ở Sydney đã tử vong do vết thương quá nặng, vụ việc đầu tiên như vậy xảy ra sau hơn 3 năm rưỡi, khiến một số bãi biển phải đóng cửa.

Cảnh sát Úc ngày 6.9 cho biết một người lướt sóng đã tử vong sau khi bị một cá mập lớn tấn công tại một bãi biển ở Sydney. Đây là vụ việc đầu tiên như vậy xảy ra tại khu vực này sau hơn 3 năm rưỡi, khiến một số bãi biển phải đóng cửa.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao John Duncan cho biết người đàn ông 57 tuổi, hiện vẫn chưa được xác định danh tính, đang lướt sóng cùng bạn bè tại bãi biển Long Reef thì bị tấn công.

Hậu quả là người này đã bị mất một số chi. Các đồng nghiệp của ông đã kịp trở về bãi biển an toàn và một lát sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy trôi nổi trên sóng biển. Một vài người khác đã ra vớt thi thể ông.

Ông Duncan cho biết vận động viên lướt sóng giàu kinh nghiệm này đã được kéo lên khỏi mặt nước nhưng đã mất quá nhiều máu và tử vong. “Chúng tôi hiểu rằng ông ấy có vợ và một cô con gái nhỏ, trong khi 7.9 là Ngày của Cha, điều này đặc biệt nghiêm trọng và bi thảm”, ông nói.

Một người chết vì bị cá mập tấn công tại Úc - Ảnh 1.

Bãi biển Long Reef, sau vụ việc một người lướt sóng tử vong vì bị cá mập lớn tấn công, ở Dee Why gần Sydney (Úc), ngày 6.9.2025

ẢNH: REUTERS

Tại bãi biển, phía bắc thành phố đông dân nhất nước Úc, mọi người bày tỏ sự bàng hoàng.

Một người dân chia sẻ: “Tôi đã lướt sóng khắp thế giới - châu Phi, một số nơi nhiều cá mập nhất, nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là một rủi ro mà tất cả chúng ta đều chấp nhận và hoàn toàn bi thảm. Ý tôi là không còn cách nào khác để nhìn nhận vấn đề này. Tôi nghĩ đó chỉ là vận rủi ngẫu nhiên”.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trong một vụ cá mập tấn công ở Sydney kể từ khi một người bơi lội thiệt mạng vào tháng 2.2022.

Dữ liệu cho thấy đã có ba vụ cá mập tấn công gây tử vong khác ở Úc trong năm 2025.

Nhà chức trách vẫn chưa chắc chắn loài cá mập nào đã gây ra vụ tấn công này. Hội đồng Bãi biển phía Bắc cho biết trong một tuyên bố rằng các nhân viên cứu hộ trên mô tô nước đang theo dõi các bãi biển để tìm kiếm con cá mập.

Tin liên quan

Cá mập có thể giúp loài người trị virus gây Covid-19?

Cá mập có thể giúp loài người trị virus gây Covid-19?

Theo một nghiên cứu mới công bố ngày 16.12, VNAR, các protein giống kháng thể, lấy từ hệ miễn dịch của cá mập , có thể trung hòa các virus giống virus gây Covid-19 .

Cá mập hay du lịch? Giới chức Thái Lan phải đau đầu lựa chọn

Khám phá thêm chủ đề

Cá mập úc cá mập cắn cá mập tấn công Sydney bãi biển Long Reef tử vong tấn công Lướt sóng Thi thể Cứu hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận