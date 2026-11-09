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    Cà Mau ban hành danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

    Gia Bách
    Gia Bách
    Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND xã, phường ở Cà Mau phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Với trưởng phòng và chức danh tương đương ở cấp xã, danh mục xét cả mức phụ cấp chức vụ và công việc đảm nhiệm.

    Ngày 9.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

    Theo đó, với trưởng phòng, chức danh tương đương và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã, phường, danh mục quy định 2 điều kiện. Theo đó, người giữ chức danh phải có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên; đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

    Chức danh nào ở Cà Mau phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm? - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

    ẢNH: G.B

    Ngoài xã, phường, danh mục còn áp dụng với 6 nhóm khác, gồm: các ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hành chính và tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý.

    Ở nhiều nhóm, mức phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên và công việc trực tiếp đảm nhiệm là 2 căn cứ xác định trưởng phòng và chức danh tương đương thuộc diện kê khai. Với người đứng đầu, cấp phó và các chức danh khác, danh mục quy định cụ thể theo từng nhóm.

    Tại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Cà Mau quản lý, danh mục nêu các chức danh chủ tịch, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và trưởng ban kiểm soát. Với người giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương đương trở lên, danh mục căn cứ vào công việc trực tiếp đảm nhiệm.

    Danh mục cán bộ phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của tỉnh Cà Mau được ban hành theo khoản 1 điều 10 Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

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