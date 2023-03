Cà Mau: Bị can viết thư cảm ơn công an vì được 'giải cứu' về Việt Nam

Ngày 31.3, chị Nguyễn Kiều Diễm (27 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau) cho biết, chị đã viết thư cảm ơn gửi đến đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này vì đã tận tình giúp chị được về nước sau khi chị bị lừa sang Campuchia làm việc.



Một phần nội dung thư cảm ở của chị Diễm gửi đến Công an tỉnh Cà Mau CÔNG AN CUNG CẤP

Trong thư, có đoạn chị Diễm viết: "Trong suốt quá trình làm việc, không có chỗ ở, sống một mình, không làm gì ra tiền để nuôi con nhỏ, trong đó có 1 bé mới được sinh được bốn tháng tuổi, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau... Nay, tôi viết thư này xin cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau lời biết ơn sâu sắc...".



Theo chị Diễm, cuối năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, chị không có việc làm, gia cảnh khó khăn khi phải nuôi 2 con nhỏ. Trong lúc khó khăn, chị được người bạn rủ sang Campuchia lao động với mức lương từ 900 USD/tháng. Tin tưởng bạn, chị Diễm đồng ý và rủ thêm 3 người khác cùng đi.



Đến nơi, không như người bạn nói, chị Diễm bị ép làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày. Không chịu được áp lực, chị xin nghỉ việc thì bị đòi tiền chuộc từ 2.600 - 3.200 USD/người. Không có tiền chuộc, gia đình chị đến Công an tỉnh Cà Mau cầu cứu và được hỗ trợ.

Một thời gian sau, chị Diễm và một số người khác được giải cứu về đến Việt Nam. Lo sợ bị ở tù vì xuất cảnh trái phép, chị Diễm đưa theo con trốn đến địa bàn khác làm thuê kiếm sống. Được sự vận động của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau, chị Diễm trở về địa phương trình báo, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

"Được sự hỗ trợ, động viên của mấy chú công an, tôi mang ơn vô cùng, nếu không giờ tôi còn ở Campuchia thì không biết sẽ như thế nào. Lá thư cảm ơn đó cũng chưa nói hết được sự mang ơn của tôi với Giám đốc Công an và mấy chú ở Cơ quan ANĐT", chị Diễm chia sẻ.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Diễm về hành vi xuất cảnh trái phép, nhưng cho tại ngoại để điều tra. Trong suốt quá trình điều tra, Diễm được Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và Cơ quan ANĐT tỉnh hỗ trợ nên cảm kích và viết thư cảm ơn.