Cà Mau bổ sung ngân hàng tên đường với nhiều danh nhân lịch sử tiêu biểu

Ngày 25.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh với 185 tên người và địa danh.

Theo đó, trong danh mục có tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cố thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh ẢNH: G.B

Trong danh mục còn có nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa và trí thức tiêu biểu như Nguyễn Quang Bích, Cù Huy Cận, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Thủ Độ, Võ An Khánh, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Quốc Việt cùng nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và liệt sĩ.

Ở nhóm nhân vật lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau, quyết định cũng bổ sung nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ và những người có đóng góp cho lịch sử địa phương như Trần Văn Ẩm (Tứ Phương), Lý Văn Cơ (Sáu Kham), Đinh Tấn Lực, Trần Hữu Hạnh (Út Hạnh), Vưu Hòa Thạnh (Tư Bằng), Mạc Thành To (Tư Hùng), Trương Văn Tần (Tư Đại)...

Ngoài ra, ngân hàng tên đường cũng được bổ sung nhiều địa danh gắn bó với Cà Mau như: Cái Tàu, Khánh An, Khánh Lâm; bổ sung các địa danh lịch sử ngoài tỉnh gồm Châu Giang, Vị Hoàng, Hoàng Long, Thiên Trường, Đọi Sơn và Thúy Sơn (được lựa chọn theo giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa tiêu biểu trong từng phạm vi ảnh hưởng).

Theo quyết định, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện việc bổ sung danh mục Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.