Cà Mau chấp thuận dự án nhà máy xử lý nước thải vốn gần 1.212 tỉ đồng

Ngày 14.11.2026, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý nước thải tại khóm 1, phường Bạc Liêu.

Dự án rộng khoảng 7,26 ha, phía bắc giáp khu du lịch sinh thái Hồ Nam và đất nông nghiệp, phía nam giáp đường quy hoạch Trần Huỳnh nối dài, phía tây giáp đường Vành đai ngoài, phía đông giáp đường Cao Triều Phát.

Cà Mau chấp thuận dự án nhà máy xử lý nước thải gần 1.212 tỉ đồng ẢNH MINH HỌA: AI

Giai đoạn đầu, dự án sử dụng khoảng 3,2 ha để xây nhà máy, các trạm bơm trung chuyển có công suất dự kiến 4.000 - 7.000 m³/ngày đêm và hệ thống cống thu gom nước thải trên các tuyến đường hiện hữu ở nội ô phường Bạc Liêu. Giai đoạn 2 mở rộng thêm khoảng 4,06 ha, nâng công suất xử lý thêm 11.000 m³/ngày đêm.

Tổng vốn dự kiến của nhà máy xử lý nước thải trên khoảng 1.122 tỉ đồng; trong đó có khoảng 859 tỉ đồng cho giai đoạn đầu và 263 tỉ đồng cho giai đoạn 2. Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến 90 tỉ đồng.

Tỉnh dự kiến mời gọi đầu tư trong quý 4/2026 theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Nếu có từ hai nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện, UBND phường Bạc Liêu tổ chức đấu thầu. Nếu chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, Sở Tài chính Cà Mau thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư.

Theo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất đai, thiết kế, đấu nối hạ tầng, phòng cháy chữa cháy, môi trường được thực hiện trong hai quý đầu năm 2027. Giai đoạn đầu dự kiến khởi công quý 3/2027 và đưa vào hoạt động quý 4/2028. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công quý 1/2029, hoàn thành và vận hành vào quý 3/2031.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất.