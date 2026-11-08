Cà Mau xây 29 cầu trong dự án giao thông hơn 2.200 tỉ đồng

Ngày 7.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt dự án nâng cấp đường tỉnh ĐT.980 thành QL.63B, đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh, và xây dựng đường bờ tây kênh Láng Trâm (ĐT.982B).

Theo danh mục trong quyết định, đoạn Giá Rai - Phó Sinh có 16 cầu, đường bờ tây kênh Láng Trâm có 13 cầu. Các cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, thiết kế vĩnh cửu.

Các cầu rộng 12 m, thời hạn sử dụng theo thiết kế 100 năm ẢNH MINH HỌA: AI

Mỗi cầu rộng 12 m, gồm phần xe chạy 7 m, phần làn hỗn hợp 4 m và gờ lan can 1 m. Dự án bố trí đường gom tại các vị trí cầu, chiếu sáng tại các nút giao và trên cầu; cống hộp, cống tròn phục vụ cấp, thoát nước; vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu cùng các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trong quá trình thi công.

Cùng với hệ thống cầu, dự án đầu tư khoảng 21,65 km đường. Trong đó, đoạn Giá Rai - Phó Sinh dài gần 14 km, được nâng cấp theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Đường rộng 12 m, gồm phần xe chạy 7 m, lề gia cố 4 m và lề đất 1 m.

Đường bờ tây kênh Láng Trâm dài gần 7,7 km, được xây dựng theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Đường rộng 9 m, gồm phần xe chạy 7 m, lề gia cố 1 m và lề đất 1 m.

Hai tuyến đường được đầu tư nhằm nối thông đoạn Gành Hào - Giá Rai với đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền, kết nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đường Hồ Chí Minh. Dự án đồng thời tạo trục ngang kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp, phục vụ vận tải, lưu thông hàng hóa và giao thương.

Dự án đi qua phường Giá Rai và các xã Phong Hiệp, Vĩnh Phước, Phong Thạnh, sử dụng khoảng 74 ha đất. Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.

Tổng mức đầu tư được duyệt cho toàn bộ dự án là 2.211 tỉ đồng, từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư quản lý chặt chi phí, nguồn vốn, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư được duyệt và thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường. Các sở, ngành và địa phương nơi dự án đi qua phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý đất đai và các thủ tục liên quan.