Cà Mau phê duyệt gần 3.000 tỉ đồng làm đường nối cao tốc với cửa Sông Đốc





Ngày 13.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quản lộ Phụng Hiệp - Vành đai 3 - ĐT.985B - Đường ven biển (cửa Sông Đốc) giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 2.178 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 630 tỉ đồng.

Cà Mau duyệt gần 3.000 tỉ đồng làm đường kết nối cao tốc với cửa Sông Đốc ẢNH MINH HỌA: AI

Dự án sử dụng khoảng 160,67 ha đất, qua hai phường Tân Thành, An Xuyên và sáu xã gồm: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Khánh Hưng, Trần Văn Thời, Sông Đốc.

Đường Vành đai 3 dài khoảng 13,04 km, từ Quản lộ Phụng Hiệp đến nút giao IC12, nơi kết nối điểm cuối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm đầu cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường Hành lang ven biển phía nam. Tuyến có nền rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, xây mới 8 cây cầu.

Đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (ĐT.985B) dài khoảng 36,96 km, từ ĐT.984B (đường Võ Văn Kiệt) đến đường ven biển tại đường dẫn cầu sông Ông Đốc. Trên tuyến sẽ xây mới 11 cầu; riêng cầu Rạch Ruộng Nhỏ được xây thêm một đơn nguyên và nâng cấp, tăng cường cầu hiện hữu.

Đáng chú ý, đoạn từ đầu tuyến đến hết cầu Nông Trường giữ nguyên quy mô hiện trạng. Tại Sông Đốc, đoạn Km34+031,03 - Km34+151,05 chỉ đầu tư nửa mặt cắt phía trái; nửa phía phải và đoạn Km34+151,05 - Km35+046,41 do nhà đầu tư dự án nhà ở Trung tâm đô thị Sông Đốc thực hiện.

Đoạn Km35+046,41 - Km35+800 được xây mới; đoạn Km35+800 - Km36+960 được nâng cấp, mở rộng, với nền đường rộng 40 m, mặt đường rộng 21 m.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Trung tâm đô thị Sông Đốc của nhà đầu tư, bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án; các xã, phường phối hợp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, ngăn chặn việc thay đổi hiện trạng đất trái quy định.

Dự án nhằm giúp người dân, doanh nghiệp đi lại và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.