Dự án 285 tỉ đồng ở Cà Mau: Chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu

Ngày 9.10, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa công bố kết luận thanh tra dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau do Công ty TNHH du lịch Việt Úc - Cà Mau (Công ty Việt Úc) làm nhà đầu tư.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2006. Tuy nhiên, theo kết luận, đến thời điểm thanh tra vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Đoàn thanh tra làm việc tại doanh nghiệp từ ngày 18.11 đến 31.12.2025.

Hai doanh nghiệp quan tâm, chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu

Theo kết luận thanh tra, ban đầu có 3 doanh nghiệp đề nghị đầu tư vào Công viên văn hóa Cà Mau. Sau khi một doanh nghiệp xin rút, còn lại Công ty Việt Úc và Công ty cổ phần du lịch Minh Hải.

Ngày 31.10.2006, UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư từ đề xuất của Sở Ngoại vụ - Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Văn hóa - Thông tin chọn Công ty Việt Úc mà không thông qua đấu thầu.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu chưa bảo đảm đúng quy định ẢNH: G.B

Thanh tra chỉ ra văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư viện dẫn thông báo kết quả cuộc họp giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh làm căn cứ. Nhưng qua kiểm tra, thông báo này không đề cập nội dung đầu tư vào Công viên văn hóa Cà Mau.

Việc lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu được Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định chưa bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trách nhiệm tham mưu thuộc về nguyên giám đốc 3 sở vào năm 2006; trách nhiệm cá nhân liên quan thuộc về Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thời điểm năm 2006, người ký văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31.10.2006.

Khi xem xét hướng xử lý, Thanh tra tỉnh Cà Mau ghi nhận năm 2006 là giai đoạn đầu triển khai luật Đầu tư và luật Đấu thầu năm 2005. Văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, việc áp dụng quy định mới còn lúng túng, chưa thống nhất.

Việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hình thành công trình phục vụ cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa lường hết yêu cầu thủ tục.

Kết luận đồng thời xác định không có dấu hiệu vụ lợi cá nhân; việc tham mưu, quyết định chủ trương đầu tư dựa trên đề xuất tập thể và mục tiêu phát triển chung của địa phương.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau xem xét, rút kinh nghiệm đối với nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn năm 2006; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, rút kinh nghiệm đối với nguyên giám đốc 3 sở.

Riêng thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12.12.2007 được xác định thực hiện theo quy định. Giấy chứng nhận đã được thay đổi, điều chỉnh vào các năm 2014, 2019 và ngày 10.7.2024.

Bồi thường xong, chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất

Dự án Công viên văn hóa Cà Mau (nay thuộc khóm 1, phường An Xuyên), có diện tích sử dụng đất 15,22 ha. Tổng vốn đầu tư 285 tỉ đồng, toàn bộ của nhà đầu tư.

Theo hồ sơ, điểm du lịch có công suất thiết kế tối đa 6.000 lượt khách/ngày, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Đây là "đất vàng" ngay trung tâm tỉnh ẢNH: G.B

Tiến độ điều chỉnh đặt mốc hoàn thành giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai vào cuối quý 3/2024; thực hiện, hoàn thành thủ tục xây dựng trong quý 3 đến quý 4/2024. Thời gian xây dựng từ quý 1/2025 đến quý 4/2026, đưa toàn bộ công trình vào hoạt động trong quý 1/2027.

Công tác giải phóng mặt bằng trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 2010 - 2013 có diện tích 11.396,60 m2, ảnh hưởng 27 hộ dân, số tiền bồi thường được phê duyệt hơn 15 tỉ đồng.

Giai đoạn 2014 - 2023 có diện tích 76.816,1 m2, ảnh hưởng 100 hộ dân và một tổ chức, số tiền bồi thường được phê duyệt là 33,738 tỉ đồng.

Theo kết luận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Các hộ dân đã nhận tiền, đồng ý giao mặt bằng; nhà đầu tư được bàn giao ranh giới, mốc ngoài thực địa để quản lý. Tuy nhiên, phần đất đã bàn giao còn 3 trường hợp tái chiếm cần giải quyết dứt điểm.

Thanh tra ghi nhận việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, kéo dài do nguyên nhân khách quan. Kết luận cũng nêu nhà đầu tư chưa chủ động thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất và chuẩn bị đầu tư.

Theo kết luận, việc thay đổi chủ trương giao đất và giấy chứng nhận đầu tư không chia dự án thành từng giai đoạn khiến cơ quan chuyên môn phải chờ hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất. Kết luận ghi nhận hồ sơ đang được UBND tỉnh Cà Mau xem xét, nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Công ty đã ứng 41 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lớn hơn mức bảo đảm thực hiện dự án là 6,412 tỉ đồng. Thanh tra xác định việc công ty không phải nộp ngay tiền ký quỹ trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất là phù hợp quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND phường An Xuyên phối hợp nhà đầu tư và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm 3 trường hợp tái chiếm; nhà đầu tư sớm lập hồ sơ xác nhận kinh phí bồi thường để được khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau sớm có ý kiến về hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất thực hiện dự án; giao Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm dự án.