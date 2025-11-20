Cà Mau: Thanh tra dự án Việt - Úc sau 12 năm 'đất vàng' bị bỏ hoang

Ngày 20.11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã công bố quyết định thanh tra Dự án đầu tư điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau tại P.An Xuyên (Cà Mau) - một trong những dự án sở hữu quỹ "đất vàng" ngay trung tâm tỉnh.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ khi công bố quyết định.

Dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau được tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 12.2007 với quy mô hơn 15 ha "đất vàng" ngay trung tâm tỉnh ẢNH: G.B.

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra các nội dung như: việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất... đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đối với dự án.

Dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau được tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 12.2007, cho Công ty TNHH du lịch Việt Úc - Cà Mau làm chủ đầu tư, với quy mô hơn 15 ha "đất vàng" ngay trung tâm tỉnh và tổng vốn đầu tư trên 80 tỉ đồng. Đến tháng 5.2013, chủ đầu tư tiến hành khởi công, đặt mục tiêu xây dựng khu du lịch đạt chuẩn với khách sạn 3 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng hơn 110 phòng, có khả năng phục vụ trên 600 khách. Khi đó, doanh nghiệp khẳng định dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm và trở thành điểm nhấn du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, sau 12 năm kể từ ngày khởi công, khu vực dự án đến nay vẫn hoàn toàn trống, không có bất kỳ công trình nào được xây dựng.