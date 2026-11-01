Cà Mau chấp thuận hai dự án điện gió hơn 3.733 tỉ đồng

Ngày 1.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Đông Hải 6 và Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tân Ân 1.

Theo đó, Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tân Ân 1 có tổng vốn đầu tư hơn 2.714 tỉ đồng, công suất 60 MW, dự kiến lắp 10 tuabin, mỗi tuabin 6 MW. Dự án thực hiện tại xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển, có nhu cầu sử dụng khu vực biển hơn 362 ha, sử dụng chung hạ tầng với Nhà máy điện gió Tân Ân 1.

UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận 2 dự án điện gió hơn 3.733 tỉ đồng ẢNH: CTV

Theo quyết định, dự án dự kiến khởi công trong quý 4/2026, lắp đặt thiết bị trong quý 1/2027 và hoàn thành, vận hành thương mại vào quý 2/2027. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

Tại xã Định Thành, Nhà máy điện gió Đông Hải 6 có tổng vốn đầu tư hơn 1.018 tỉ đồng, công suất 30 MW, dự kiến cung cấp khoảng 75 triệu kWh/năm. Diện tích đất sử dụng có thời hạn dự kiến 10,34 ha.

Dự án dự kiến khởi công tháng 9.2027 hoặc 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư; hoàn thành, vận hành tháng 9.2028 hoặc 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư được lựa chọn.

Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Sông Lam nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Ngọc Hiển - Tân Ân 1; Công ty cổ phần Năng lượng XCE nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Đông Hải 6.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án điện gió trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.