Cà Mau: Cháy nhà ven sông Vàm Đầm, hơn 10 căn bị thiêu rụi

Ngày 25.3, tin từ UBND xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà ven sông Vàm Đầm, làm hơn 10 căn nhà của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 1 giờ cùng ngày, tại căn nhà kinh doanh hải sản và ống nước của ông Đ.H.K (ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến). Đây là khu dân cư nằm cặp mé sông Vàm Đầm, có nhiều nhà xây dựng tạm bằng gỗ, mái tôn nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn liền kề.

Vụ cháy dãy nhà ven sông Vàm Đầm khiến hơn 10 căn nhà bị thiêu rụi ẢNH: CTV

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ của vật liệu dễ cháy tích trữ trong các hộ kinh doanh hải sản và ăn uống. Người dân xung quanh nỗ lực dập lửa nhưng bất thành vì đám cháy lan quá nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ của UBND xã Tân Tiến nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân khống chế đám cháy. Chính quyền địa phương huy động khoảng 70 người, bao gồm lực lượng tại chỗ và hỗ trợ từ 2 xã lân cận tham gia dập lửa xuyên đêm.

Hiện trường vụ cháy nhà ven sông Vàm Đầm ẢNH: CTV

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi hơn 10 căn nhà. Các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu kinh doanh hải sản, ăn uống nên thiệt hại tài sản rất lớn.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ven sông Vàm Đầm. Trước mắt, UBND xã hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị cháy số tiền 3 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời, dọn dẹp hiện trường để người dân sớm ổn định cuộc sống.



