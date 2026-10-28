Cà Mau chi 35 tỉ đồng làm kè bảo vệ 2 trường học

Ngày 27.10, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở khu vực Trường tiểu học Tân Điền và Trường THCS Thanh Tùng thuộc xã Thanh Tùng.

Dự án sẽ xây dựng kè và gia cố bảo vệ bờ sông dài khoảng 624 m trên tuyến kênh Nông Trường - kênh Bào Dừa tiếp giáp sông Bảo Mũ. Ngoài 2 trường học, công trình còn bảo vệ trụ sở Công an xã Thanh Tùng, các hộ dân và hệ thống hạ tầng hiện hữu trong khu vực.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư kè chống sạt lở, bảo vệ 2 trường học ở xã Thanh Tùng ẢNH: G.B

Tuyến kè nhằm ngăn chặn, xử lý sạt lở, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ quỹ đất và ổn định đời sống người dân. Công trình cũng góp phần chỉnh trang cảnh quan, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028, tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng, từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau được giao làm chủ đầu tư, lập dự án, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và tiếp thu ý kiến thẩm định.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với địa phương và đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng để đề xuất quy mô phù hợp thực tế, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

Sở Tài chính Cà Mau chủ trì rà soát, cân đối, tham mưu bố trí vốn đúng quy định, bảo đảm tiến độ; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo UBND tỉnh.