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Thời sự Dân sinh

Cà Mau chi hơn 106 tỉ đồng nâng cấp thiết bị số toàn bộ xã, phường

Gia Bách
Gia Bách
Cà Mau đầu tư hơn 106 tỉ đồng để đồng bộ thiết bị công nghệ thông tin tại 64 xã, phường nhằm phục vụ xử lý hồ sơ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 5.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cấp xã, triển khai tại toàn bộ 64 xã, phường, nhằm đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý hồ sơ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cà Mau chi hơn 106 tỉ đồng nâng cấp thiết bị số toàn bộ xã, phường- Ảnh 1.

Cà Mau chi hơn 106 tỉ nâng cấp thiết bị số cho toàn bộ xã, phường

ẢNH: G.B

Theo quyết định, dự án do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện trong 2 năm 2026 - 2027. Tổng mức đầu tư hơn 106 tỉ đồng, trong đó chi phí mua sắm thiết bị hơn 101 tỉ đồng.

Dự án sẽ bổ sung và thay thế hàng ngàn thiết bị công nghệ thông tin gồm: 1.383 máy tính để bàn, 503 máy tính xách tay, 739 máy in laser A4, 499 máy scan cùng hệ thống mạng LAN, thiết bị chuyển mạch, bộ phát Wi-Fi và nguồn điện dự phòng cho các xã, phường. 

Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, nhiều thiết bị phục vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ cũng được đầu tư như máy tính, máy in, máy scan, camera AI, thiết bị lưu trữ và hệ thống kết nối dữ liệu tập trung.

Việc đầu tư thiết bị số nhằm bảo đảm hạ tầng để vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành, xử lý văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Đồng thời, hệ thống Wi-Fi tại UBND các xã, phường và trung tâm phục vụ hành chính công sẽ được mở rộng để người dân có thể tra cứu thông tin, đăng ký và thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

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